Tensió al centre de Barcelona en la manifestació dels CDR que la policia impedeix que arribi a Urquinaona

Tensió al centre de Barcelona entre els participants a la manifestació dels CDR i la policia, que ha blindat la plaça d'Urquinaona i la Via Laietana per impedir que hi accedeixin. Manifestants i Mossos han recorregut diversos carrers, els primers intentant arribar a la plaça i els segons fent cordons per impedir-ho. En alguns d'aquests cordons hi ha hagut llançaments d'objectes als policies, com ara ous podrits, i en alguns carrers també s'ha fet alguna barricada amb contenidors, tot i que no s'han arribat a incendiar. En l'operatiu també hi participen agents de la Policia Nacional en alguns punts. Quan la manifestació estava davant del monument de Rafael Casanova, a Ronda de Sant Pere, els Mossos han actuat per dispersar la manifestació.

A través de Twitter, els Mossos d'Esquadra han assegurat que hi ha hagut llançaments de pedres i "objectes contundents" per part d'un "grup d'individus encaputxats contra la línia policial a la Ronda de Sant Pere"-

Després de l'actuació a la Ronda de Sant Pere davant del monument a Rafael Casanova, els manifestants s'han dispersat mentre efectius policials estan en diversos punts del centre de la ciutat. En el dispositiu policial també hi participa un helicòpter.