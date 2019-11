Tsunami Democràtic denuncia atacs informàtics de l'Estat a la seva aplicació

Tsunami Democràtic ha denunciat aquest dissabte a la tarda "més de mil" atacs informàtics coordinats per part de l'Estat a la seva aplicació, coincidint amb els actes convocats aquesta tarda a la Plaça Universitat de Barcelona i en d'altres punts de les capitals i municipis catalans i a les portes de l'anunci de "l'acció més ambiciosa" fins al moment, entre l'11 i el 13 de novembre. Segons explica la plataforma en un missatge al Telegram, tot i els presumptes atacs l'aplicació "funciona com s'esperava en aquesta jornada de proves" i ha celebrat que "no han aconseguit tombar-la". A més, assenyala que s'han "gastat molts recursos per atacar-nos" i que l'aplicació la plataforma ha resistit "gràcies al suports internacional i a l'expertesa".

Tsunami Democràtic va anunciar aquest divendres que donaria a conèixer noves accions de protesta i instava els ciutadans a preparar-se per "un 11-S de tres dies". Amb tot, la plataforma considera que el test d'avui "ens serveix per dilluns i per tot el que vindrà".