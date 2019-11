Tsunami Democràtic talla la frontera a la Jonquera

Es registren almenys 20 quilòmetres de cua a La Jonquera pel tall de Tsunami Democràtic a la frontera amb França, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.



El servei francès d'autopistes informa que l'entrada a Espanya és "impossible" i obliga els vehicles a desviar-se de l'autopista A-9 a l'altura de Perpinyà. Els Mossos d'Esquadra, per la seva part, bloquegen l'AP-7 a La Jonquera per evitar que més persones i vehicles accedeixin al punt fronterer.



Tsunami ha muntat un gran escenari a la part nord-catalana, a pocs metres del cartell que dona la benvinguda a Espanya. Està orientat cap a Catalunya i ocupa tres carrils de l'autopista. Segons el moviment, ja hi ha un miler de cotxes tallant la frontera. L'acció ha començat cap a les 9 del matí i ha comptat amb la col·laboració d'alguns 'armilles grogues'.



En una piulada a Twitter, Tsunami ha animat la ciutadania a desplaçar-se fins a La Jonquera per tallar la frontera, amb cotxe o sense. Assegura, a més, que aquesta mobilització "vol ser un crit a la comunitat internacional que faci entendre a l'estat espanyol que l'únic camí és seure a parlar". Alguns 'armilles grogues' col·laboren amb l'acció.



El tall de trànsit a la frontera impulsat pel Tsunami Democràtic ja comença a tenir efectes a la Jonquera (Alt Empordà). Tot i que de moment l'N-II està neta i s'hi pot circular, poc després del peatge troncal de l'AP-7 en sentit nord hi ha cotxes atrapats. Molts dels seus ocupants són manifestants que volien sumar-se a l'acció, però que no poden anar més amunt perquè un cordó dels Mossos d'Esquadra –que han posat cinc furgones al mig de l'autopista- els hi impedeix. Els manifestants porten motxilles, mantes i fins i tot cadires. De moment, s'esperen a la calçada. Entremig dels vehicles, però, també hi ha qui s'ha vist atrapat. Camioners, treballadors que anaven a França o gent que marxa de vacances.





Hem fet una crida a través de l'app i ara ho fem a les xarxes socials. Amb l'ajuda dels companys de la Catalunya Nord, hem pogut tallar els dos sentits de la marxa de l'AP7 al punt fronterer. Ara mateix fem un crida general a anar fins a la frontera, amb cotxe o sense. — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 11, 2019

"O l'Estat entén que 'sit and talk' és la via per resoldre el conflicte o el seu aïllament serà cada cop més gran"

Tsunami Democràticsobre "autodeterminació, drets fonamentals i llibertat de presos, exiliats i represaliats"."O l'Estat entén que 'sit and talk' és la via democràtica per a la resolució del conflicte o el seu aïllament serà cada cop més gran", afirmen en un comunicat difós per les xarxes. Pel moviment,".Per això, proposa canviar "el cos pel vehicle" en la línia de les protestes dels taxistes, que van acabar sense "cap conseqüència ni penal ni administrativa".