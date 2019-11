«El Chicle» afirma que inicialment volia desfer-se del cos de Diana Quer «a la ria», però «hi havia gent al moll»

VÍDEO: Així relata El Chicle com va matar Diana Quer

José Enrique Abuín, àlies 'El Chicle', ha relatat aquest dimarts, en la seva primera declaració judicial pel crim de Diana Quer, que la seva idea inicial era desfer-se del cos de la jove tirant-lo "a la ria", però que va decidir no fer-ho perquè "hi havia gent al moll".

"La meva intenció no era matar-la, vaig pensar que era una gitana i que volia delatar-me perquè m'havia vist robant gasoil al camió d'uns firaires", ha explicat l'autor confés de l'assassinat en la primera sessió de l'judici que se celebra a la Secció Sisena de l'Audiència amb seu a Santiago de Compostel·la.

A preguntes de la fiscalia, 'El Chicle' ha assegurat que va creure que Diana Quer estava morta quan la "va agafar pel coll" després de trobar-se amb ella quan, suposadament, tornava de robar gasoil, per la qual cosa la va ficar al cotxe amb la intenció de "deixar el cos a la ria".

Per això, ha sostingut, va aturar el vehicle en el qual viatjava quan passava pel pont de Taragoña, des d'on va llençar el telèfon mòbil. "Vaig llançar primer el mòbil, i després vaig veure la gent", ha dit, i després ha sostingut que llavors va decidir dirigir-se a una nau abandonada de Rianxo que ja coneixia per desfer-se'n.

"Vaig continuar amb el cos al cotxe i vaig tirar per aquí, vaig recordar la nau i l'hi vaig portar", ha dit 'El Chicle', que ha admès que va créixer a la zona d'Asados, on resideixen els seus pares, i que havia estat en altres ocasions a la nau.



Nega que la violés



Una vegada allà, va treure el cos "del seient del darrere" del cotxe i li va treure la roba, menys la interior, per si pogués haver-hi "alguna resta del cotxe", ha dit Enrique Abuín, que ha negat que violés o matés allà la víctima.

A la nau abandonada, ha narrat, va subjectar el cadàver de Diana Quer per les aixelles, la va asseure al pou i la hi va introduir. Quan es va adonar que surava, va decidir "agafar dos blocs de la nau" i "un cable" elèctric i va mirar d'arrossegar-la, tot i que "el cos va quedar surant igual". A preguntes de la fiscal, ha negat que tornés posteriorment a llastrar millor el cadàver.

D'altra banda, Enrique Abuín ha assegurat que va ser ell qui va demanar a la seva dona que li donés una coartada per aquella nit. "Sabia que havia sortit a agafar gasoil i li vaig dir que, com que estaven molt pendents i preguntaven molt sovint, que digués que ella estava amb mi", ha narrat.

Així mateix, s'ha negat a contestar preguntes sobre l'agressió a Boiro que va desencadenar la seva detenció i per la qual va ser condemnat per agressió sexual i ha dit que no recorda si en altres ocasions va cridar l'atenció d'una jove amb la frase 'Rossa, vine aquí'.

'El Chicle' ha assegurat que, en un primer moment, va dir que havia atropellat accidentalment Diana Quer perquè li van suggerir els agents que el van detenir sota pressió", després d'assegurar-li que "no tornaria a veure" la seva filla "mai més". "Això de l'atropellament m'ho van dir ells", ha afegit.