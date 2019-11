La fiscalia presenta una querella contra Buch i un sergent dels Mossos pel servei d'escorta a Puigdemont

La fiscalia ha presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) una querella contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, i contra el sergent dels Mossos d'Esquadra Lluís Escolà per haver prestat servei d'escorta a Carles Puigdemont fora d'Espanya mentre cobrava com a assessor del departament. Els acusa dels delictes de prevaricació i malversació. El TSJC ja ha rebut la querella i l'ha repartit, però encara no ha estat admesa a tràmit. La fiscalia ha actuat a instàncies de Cs. Escolà va ser nomenat assessor en matèria de seguretat al juliol del 2018, però va deixar el càrrec a petició pròpia al març del 2019. Abans, durant i després d'aquest període, segons la fiscalia, ha quedat acreditat que ha estat fent d'escorta de l'expresident tot i que estava en situació de "cerca i captura".

En la seva querella, la fiscalia constata que entre el 30 d'octubre del 2017 i el 20 de juliol del 2018, Escolà no va treballar cap dia al·legant vacances i permisos, però es va poder comprovar que havia estat amb Puigdemont a Brussel·les o a Copenhague. La Direcció d'Afers Interns va proposar una sanció de quatre mesos de suspensió de feina i sou i el trasllat a un altre lloc de treball fora de l'àrea d'escortes. El director general de la Policia va decidir sancionar-lo amb el trasllat forçós. Al juliol del 2018 va ser nomenat assessor en matèria de seguretat del Departament d'Interior a proposta del conseller d'Interior.

El Departament d'Interior ha aportat alguns informes que Escolà hauria elaborat durant la seva tasca com a assessor, però la fiscalia ha subratllat que no tenen registre d'entrada i molts d'ells no van ni signats. Examinat un d'ells, la policia investigadora dels fets ha constatat que és una còpia d'un treball que ja s'havia fet prèviament al departament i que s'havia publicat amb un títol molt similar.

Mentre era assessor, continua el ministeri fiscal, s'ha pogut acreditar la seva presència a Bèlgica, Escòcia, Suïssa, Països Baixos, Illas Feroe, Regne Unit i Irlanda. La querella constata que el propi Escolà informa a través de Twitter de la seva activitat com a escorta.

El 7 de març del 2019 va enviar un correu al conseller d'Interior demanant deixar el càrrec. Segons el propi Departament, el cost de la seva feina es quantifica en 52.712 euros.

La fiscalia conclou que Escolà va ser nomenat assessor "amb el propòsit de donar cobertura i protecció a una persona en situació processal de cerca i captura", en referència a Puigdemont. Buch el va nomenar "sense la més mínima aptitud formativa" per a la feina, i no consta "l'efectiu desenvolupament d'activitat d'assessorament de cap tipus".

"La investigació realitzada revela amb absoluta claredat que l'activitat principal d'Escolà va ser la de prestar protecció i auxili en matèria de seguretat al processat rebel senyor Puigdemont, activitat que ja venia realitzant amb anterioritat al seu nomenament com a assessor", continua la fiscalia, que remarca que Escolà no només feia l'activitat, si no que també en presumia a través de les xarxes socials.

El ministeri fiscal també subratlla que de la investigació s'infereix que aquesta tasca de protecció no la feia en solitari, sinó que altres funcionaris hi col·laboraven, i demana que aquesta qüestió s'examini durant el procediment judicial.

Reclama que Buch i Escolà aportin una fiança de 70.283 euros.