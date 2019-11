L'advocat general de la Unió Europea diu que Junqueras ha de ser reconegut com a eurodiputat

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Maciej Szpunar ha conclòs aquest dimarts que l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha de ser reconegut com a eurodiputat, encara que no hagi pogut complir totes les formalitats per recollir l'acta.

Una persona que ha estat oficialment proclamada electa al Parlament europeu per l'autoritat competent de l'Estat membre en què va ser elegit adquireix "únicament per aquest fet i des d'aquest moment" la condició de membre de l'Eurocambra, segons el lletrat.

En el seu dictamen, l'Advocat afegeix que la immunitat de què gaudeixen els eurodiputats s'activa amb l'obertura del primer període de sessions el nou Parlament electe, en aquest cas el passat 2 de juliol.

Tot i que les conclusions de l'advocat general no són vinculants per als jutges del TUE, en la majoria dels casos les sentències finals segueixen la línia marcada pel primer dictamen.

La defensa el líder independentista sosté que Junqueras està protegit per la immunitat que li correspon a un eurodiputat des que va obtenir un escó en les eleccions de maig a el Parlament europeu, però tant Espanya com les institucions europees consideren que no li assisteix aquesta protecció ja que no va poder recollir l'acta.