Què diu el preacord entre Sánchez i Iglesias?

El preacord de govern de coalició que han signat aquest dimarts els líders del PSOE i de Podem, Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, consta de 10 punts on entre altres els dos partits es comprometen a "fomentar el diàleg a Catalunya" buscant "formules d'entesa i trobada sempre dins de la Constitució". Segons el text, el govern d'Espanya "tindrà com a prioritat garantir la convivència a Catalunya i la normalització de la vida política". PSOE i Podem també es comprometen a "enfortir l'Estat de les autonomies" per "assegurar la prestació adequada dels drets i serveis de la seva competència" i garantir "la igualtat entre tots els espanyols".

Segons el document, el preacord té com a objectiu situar Espanya "com a referent de la protecció des drets socials a Europa" i expressar el compromís "en defensa de la llibertat, la tolerància i el respecte als valors democràtics com a guia de l'acció de govern".

Els detalls de l'acord es faran públics en els pròxims dies, però aquest dimarts s'han avançat ja les seves bases que parteixen d'un compromís de "consolidar el creixement i la creació d'ocupació" mitjançant el combat a la "precarietat del mercat laboral" i garantint una feina "digna, estable i de qualitat".

PSOE i Podem també aposten per "treballar per la regeneració i lluitar contra la corrupció", així com blindar la revalorització de les pensions i, entre altres, "controlar l'extensió de les cases d'apostes". També es comprometen a lluitar contra el canvi climàtic, enfortir les petites i mitjanes empreses, i aprovar nous drets que aprofundeixin el reconeixement de la dignitat de les persones com el dret a la mort digna.

El preacord inclou una aposta per la cultura i les polítiques feministes i un compromís de lluita contra el despoblament. També una reforma fiscal justa i progressiva "que ens acosti a Europa i a la que s'eliminin els privilegis fiscals".