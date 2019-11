El tall de la frontera de Tsunami Democràtic provoca un gran caos de trànsit i camions

La convocatòria de Tsunami Democràtic va aconseguir ahir col·lapsar la frontera al trànsit durant tota la jornada amb cues quilomètriques a les principals vies d'accés i camions estacionats allà on podien. A les carreteres es van concentrar vehicles atrapats per les protestes i centenars de conductors intentant arribar al tall fronterer. El moviment, amb l'etiqueta #TothomALaJonquera, va aconseguir mobilitzar catalans en ambdues bandes de la frontera que van convertir l'autopista AP-7 en una nova protesta. Es va optar per bloquejar amb vehicles la banda francesa, on va actuar la gendarmeria, i la catalana amb barricades i un escenari de música. Des del sector del transport xifren en quinze milions les pèrdues diàries per tallar l'autopista.

Com s'havia anunciat, ahir van començar una de les tres jornades previstes de protestes. Poc abans de les nou del matí un petit grup va començar a ocupar l'autopista al punt quilomètric 0,5, al Pertús, i es va fer una crida pels canals oficials a sumar-se al llarg del dia a l'acció, menys massiva que en altres ocasions.

Tsunami Democràtic, en el comunicat oficial, va manifestar que catalans de les dues bandes, també amb el suport de la Catalunya Nord, manifestaven a l'Estat espanyol que o «entén que 'sit and talk' és la via democràtica per a la resolució del conflicte o el seu aïllament serà cada cop més gran».



Els vehicles, de mur

Els moviments van oferir ahir una nova mostra de força. I en aquesta ocasió van decidir innovar i convertir el vehicle en el mur a la car-retera. Van posar de manifest que és una «nova modalitat de desobediència civil pacífica» i una manera d'evitar el cos a cos amb la policia després de veure quina va ser la resposta a la protesta a l'aeroport del Prat. «Amb la coneixença que tota protesta feta amb vehicles estàtics a l'Estat ha acabat sense cap conseqüència ni penal ni administrativa, Tsunami entén que és un camí a explorar». Els assistents a la frontera es van dividir en dos blocs: un a la banda de la Catalunya Nord i un a la del sud on se situava l'escenari i el principal gruix dels manifestants.



Els gendarmes retiren vehicles

A la primera s'hi van situar els vehicles. Pels volts de les dotze del migdia els gendarmes francesos van començar a retirar els vehicles i advertien de sancions de 690 euros. Els manifestants van optar per crear una barrera humana per evitar que les grues poguessin arribar fins als cotxes. Posteriorment es va acabar dialogant amb els agents francesos i es va arribar a un acord. Els van donar un marge de temps, fins quarts de dues del migdia, per retirar els cotxes i situar-los a uns dos quilòmetres, i poc després alguns conductors els van començar a retirar i s'afegien al tall més festiu.

Els Mossos d'Esquadra van bloquejar poc després d'iniciar-se el tall l'accés a l'autopista i es desviava el trànsit des de la sortida 3, a Figueres Nord. A França estava restringit un accés a l'autopista a Perpinyà Sud i al Voló. Les persones que es volien sumar a l'acció van arribar-hi des de diferents carreteres secundàries. Les xarxes socials van servir una vegada més per aconseguir l'objectiu. Al llarg de tot el matí s'anaven donant indicacions de com arribar fins a la frontera.



Sis quilòmetres a peu

Els vehicles s'estacionaven en molts casos al nucli de la Jonquera, des d'on a peu la gent recorria més de sis quilòmetres equipats amb motxilles per arribar fins al tall fronterer. Des de Tsunami Democràtic es va recomanar equipar-se amb «roba d'abric, estris d'higiene personal, bateries externes per al mòbil, sac de dormir, queviures i l'actitud tenaçment no-violenta que ha caracteritzat la mobilització en favor de l'autodeterminació».

Tavi Casellas, un dels que havien arribat a peu, explicava en declaracions a ACN que s'ha sumat a l'acció perquè espera que el Govern espanyol s'assegui a negociar una «sortida política per a Catalunya. Som aquí pacíficament i no tenim cap intenció d'enfrontar-nos amb la policia», deia. El que sí que van intentar garantir van ser obstacles a la policia.

En les negociacions entre manifestants i gendarmes hi va mediar l'alcalde de Prats de Molló per evitar que els agents carreguessin contra els concentrats, una ordre que depenia del ministre d'Interior francès, Christophe Castaner.

A la zona, amb l'ajuda de gats hidràulics, es van moure grans peces de formigó per bloquejar la carretera, on es van col·locar molts altres objectes. Per fer més còmoda i organitzada l'estada als assistents s'hi van instal·lar lavabos i diversos quilos d'aliments i cassoles van anar omplint la car-retera per preparar els diferents àpats i donar força als assistents.



Concerts a l'escenari

A l'escenari es va preparar tot per començar els concerts on s'havia convidat tots els grups que hi volguessin participar i hi va pujar Lluís Llach, que va interpretar la icònica L'estaca. Mentre l'autopista es convertia en una protesta festiva, el tall estava generant progressivament un col·lapse en cues i acumulació de camions.

El tall a la frontera va generar, segons el Servei Català de Trànsit, cues de fins a vint quilòmetres a l'autopista des de primera hora del matí. També va bloquejar l'N-II amb retencions d'uns catorze quilòmetres des de Biure fins a Figueres i d'uns set a la Jonquera. La retirada dels vehicles a la banda francesa pretenia servir per alliberar la nacional d'accés a França.

Al marge de les carreteres principals, hi havia diverses vies secundàries amb més vehicles de l'habitual, de conductors que es dirigien a la protesta. Ho feien arribant des de les carreteres de Portbou, des de la Vajol o Prats de Molló. Des de les xarxes s'anaven donant indicacions de les rutes possibles. A la banda francesa, les autoritats van prohibir el trànsit per l'autopista A-9 entre Narbona i la frontera a partir de les nou del vespre, un tram de seixanta quilòmetres. Una altra conseqüència va ser l'acumulació de camions als aparcaments regulats però també arreu dels vorals de l'N-II, un fet habitual quan es talla la frontera i que va generar de nou la indignació dels transportistes que hi van quedar atrapats.

Sergio Navas, un camioner que anava al Voló, manifestava que «crec que aquesta no és la manera de protestar; ells que tallin el que vulguin, però no l'autopista, perquè: on queden els nostres drets?» i afegia que «tinc ganes de fondre'ls els timpans amb el clàxon del camió perquè no vulguin ni baixar del cotxe».



Quinze milions en pèrdues

El secretari general de la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM), Dulsé Díaz, va xifrar en 15 milions d'euros les pèrdues per al sector del transport en camió cada dia que es talla l'autopista, «sense comptar els efectes en el producte que conté, moltes vegades perible».

«Lamentablement, els únics que donen al transport la importància que té com a motor de l'economia són CDR, que saben el mal que ocasionen bloquejant les carreteres cada vegada que en tenen oportunitat», va sentenciar.

L'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC, va alertar de l'impacte econòmic del tall i es va sumar a la indignació expressada per la CETM. Foment del Treball, per la seva banda, va instar el Govern a restablir la normalitat a la frontera amb França per evitar «l'aïllament i el bloqueig econòmic de Catalunya».



Puigdemont ho aplaudeix

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va manifestar a través de Twitter que l'acció de protesta és «l'expressió d'un conflicte provocat per la falta total de respecte al que volen i voten els catalans, per condemnes a 100 anys de presó i per la repressió». Puigdemont va considerar, des de Waterloo, que «a vegades les molèsties d'un tall de carretera estalvien molèsties majors».

En tancar aquesta edició les cues arribaven als quinze quilòmetres a l'N-II a la frontera i es mantenien importants retencions a la resta de la xarxa viària mentre els manifestants es preparaven per passar-hi la nit. Segons Trànsit, ahir al vespre es van començar a desviar els camions a la sortida de l'AP-7 a Riudellots de la Selva cap a l'eix Transversal, la C-25. En un comunicat emès al vespre, Tsunami Democràtic va afirmar que l'acció de la Jonquera evidencia que el problema de Catalunya «és europeu» i va subratllar que és un «toc d'alerta».

Paral·lelament, unes 500 persones es van concentrar davant la delegació del govern a Barcelona per donar suport al tall de la frontera. També va tenir lloc un tall de la Diagonal a l'altura de Roger de Llúria, primer, i a la confluència amb el passeig de Gràcia, després.