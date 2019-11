DIRECTE | Tots els talls de trànsit per les protestes de Tsunami i els CDR

Un tall de trànsit a l'AP-7 a l'altura de Girona poc abans d'1/4 de 7 ha encetat una tarda de mobilitzacions convocades per Tsunami Democràtic i els CDR a les carreteres catalanes, que impliquen nombroses afectacions. A més de l'autopista que uneix Barcelona i la Jonquera, també hi ha les incidències destacades al pas fronterer de Puigcerdà; a la capital catalana, a la Meridiana, la Diagonal i la ronda del Mig; a Tarragona, a l'A-7; i a Osona, a la C-25 i la C-17. Fora de Catalunya, hi ha un col·lapse a Irun, a la frontera entre el País Basc i França. Segueix aquí tota la informació en directe dels talls de trànsit provocats per les protestes dels CDR i Tsunami (la informació del directe pot tardar en aparèixer a la pantalla).

Les protestes ariben després que el moviment independentista hagi tallat durant més de 30 hores l'AP-7 a l'altura de la Jonquera i, posteriorment, l'N-II.





És un nou intent de Tsunami d'internacionalitzar el conflicte entre Catalunya i Espanya i de denunciar les sentències del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. El tall a la Jonquera, que va ocupar els cantons francès i espanyol, ha comportat una vintena de detinguts, la majoria per la policia francesa.