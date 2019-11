Tallada l'AP-7 en els dos sentits a l'altura de Girona per la nova acció de Tsunami Democràtic

L'autopista AP-7 està tallada en ambdós sentits de la marxa des de poc després d'un quart de set de la tarda en una nova acció convocada per Tsunami Democràtic. La iniciativa arriba després que el moviment independentista hagi tallat durant més de 30 hores la mateixa via a l'altura de la Jonquera i coincideix, a més, amb una crida del col·lectiu a fer el mateix al peatge d'Irun de l'autopista A-8 a la frontera amb França.

És un nou intent de Tsunami d'internacionalitzar el conflicte entre Catalunya i Espanya i de denunciar les sentències del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. El tall a la Jonquera, que va ocupar els cantons francès i espanyol, ha comportat una vintena de detinguts, la majoria per la policia francesa.

A través de les xarxes socials, Tsunami Democràtic ha anunciat que al tall de Sant Gregori s'està començant a muntar un equip de so, tal com va passar ahir al tall a la Jonquera, on hi va arribar a haver un escenari on van actuar diversos artistes, Lluís Llach entre ells. Tsunami ha anunciat que al tall de Sant Gregori hi actuarà en directe el grup Lágrimas de Sangre.

El col·lectiu també ha indicat que, a banda de les persones concentrades al nou tall de l'AP-7, també hi comença a haver cotxes que bloquegen el pas en ambdós sentits de la marxa, igual com també va passar al tall a la Jonquera.



Una manifestació prèvia



La protesta ha començat després de la manifestació per denunciar "càrregues policials" a la frontera convocada pel Tsunami al Parc Central, a tocar de l'estació de l'AVE de Girona. Els manifestants s'hi ha començat a concentrar cap a les cinc de la tarda després del bloqueig de la Jonquera. Per evitar l'entrada a l'estació, els Mossos han fet un cordó policial i només s'ha permès accedir al recinte a aquells que duien un bitllet que ho acredités.

Després de la convocatòria de tall del Tsunami, els concentrats han començat a desplaçar-se cap a l'autopista, que s'ha tallat en els dos sentits. Arran del tall, a hores d'ara es fan desviaments per la sortida 8 en sentit nord i per la sortida 6 en sentit sud.