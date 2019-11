ERC obre la porta a facilitar el pacte PSOE i Podem si es comprometen a crear una taula de negociació política

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimecres que si el PSOE i Unides Podem es comprometen a crear una taula de negociació política entre les institucions catalanes i l'Estat els republicans consideraran facilitar el pacte de govern espanyol de les dues formacions.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha obert la porta a facilitar la coalició de govern sempre que hi hagi el "previ compromís" de tirar endavant la negociació. Ha subratllat que hauria de ser "igualitària" i amb "llibertat" per a fer les propostes que es considerin a cada banda. El vicepresident del Govern ha reclamat "garanties" en el compliment i "seguretat jurídica" de manera que no es pugui modificar allò que es tracti en aquesta negociació.