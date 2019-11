Les defenses dels CDR empresonats demanen el seu alliberament i estudien querelles per vulneració dels Drets Humans

Els advocats de 5 dels 7 CDR acusats per terrorisme han demanat aquest dimecres a la Secció Segona de l'Audiència Nacional que revoqui l'ordre de presó provisional dictada el passat 26 de setembre pel jutge Manuel García Castellón i en permeti l'alliberament, encara que sigui amb mesures cautelars. Segons l'advocada d'Alerta Solidària Eva Pous les defenses també estudien presentar querelles per vulneració dels Drets Humans en aquest cas, on alguns dels detinguts no van tenir accés a un advocat fins hores després de la detenció i on –segons denuncien- s'ha negat a les defenses l'accés a aspectes indispensables del sumari per poder valorar les mesures de presó. Pous ha recordat que tots són persones amb domicili conegut i amb arrelament social que podrien ser alliberades amb mesures cautelars per assegurar la presència davant el jutge.

Les vistes d'aquest dimecres han tingut lloc davant la Sala Segona de l'Audiència Nacional –sense el jutge García Castellón- i amb la presència de les defenses d'Eduard Garzón, Xavier Buigas, Ferran Jolis, Guillem Xavier Duch i Alexis Codina.

Han tingut lloc a porta tancada sense els detinguts i hi ha estat presents també representants de la Fiscalia i de l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme, que exerceix d'acusació popular.

L'Audiència també ha rebut un recurs de la defensa de Jordi Ros en la mateixa direcció, mentre que la defensa de Germinal Tomás ha presentat un recurs davant el mateix jutge García Castellón, que no es resoldrà aquest dimecres.

Segons Pous, més enllà de les circumstàncies de la detenció i d'aquestes possibles vulneracions dels Drets Humans, les defenses reclamen ara a la Sala Segona que revoqui l'ordre del jutge García Castellón de decretar ordres de presó "injustificables tan jurídicament com socialment".

"Quan hi ha una injustícia cal una modificació d'aquesta situació, i no sé fins a quin punt socialment ens podem permetre que hi hagin vulneracions dels Drets Humans", ha apuntat.

Segons Pous, aquestes vulneracions van "des del fet que en el moment de les detencions algunes de les persones no tenien assistència lletrada" al fet que "les defenses no hagin tingut accés als elements indispensables per valorar" el cas.

El fiscal Miguel Ángel Carballo ja ha avançat que s'oposa a la posada en llibertat dels empresonats, que considera responsables de delictes de pertinença a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per causar estralls.

L'aixecament del secret del sumari de la causa va donar a conèixer les declaracions dels dos CDR que van rebutjar les defenses d'Alerta Solidària i van declarar davant la Guàrdia Civil i el jutge. Jordi Ros va donar detalls dels seus suposats preparatius d'accions violentes i dels "assajos" amb substàncies explosives. Ferran Jolis va exposar un suposat pla d'assalt al Parlament amb la intenció de resistir-hi cinc dies i amb la participació del president de la Generalitat, Quim Torra.