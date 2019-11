El Parlament rebutja que Torra comparegui per explicar si tenia vinculacions amb els CDR detinguts

El Parlament ha rebutjat les peticions de Cs, PSC-Units, CatECP i PPC perquè el president del Govern, Quim Torra, comparegui al ple per explicar si tenia vinculacions amb els CDR detinguts. La cambra ha tombat les quatre votacions, amb els vots en contra de JxCat, ERC i la CUP. Durant el debat previ a les votacions la portaveu de Cs, Lorena Roldán, ha acusat el president de "totalitarista". Els portaveus independentistes han defensat que el moviment sobiranista "és pacífic i no violent" i han reclamat tornar al diàleg. Els comuns han asseverat que Catalunya necessita un president "a l'alçada de la història", i no algú que "vulgui fer història". Torra no ha estat present a l'hemicicle durant la meitat del debat, fet que ha criticat part de l'oposició.

Durant el debat, Roldán ha preguntat a Torra -que en aquell moment no hi era- si volia atrinxerar-se al Parlament i convocar l'Assemblea de Càrrecs Electes. La portaveu de Cs també ha opinat que el president del Govern ha aplaudit persones sospitoses de terrorisme. Al seu torn, el portaveu del PPC, Santi Rodríguez, ha advertit que els CDR defensen la "barbàrie" ja que la independència "no és possible".

Per la seva banda, el portaveu socialista, Ferran Pedret, ha criticat que Torra es "venti públicament" de ser proper als CDR, un moviment que ha organitzat protestes amb conseqüències "greus" per a la convivència. La portaveu dels comuns, Susanna Segovia, ha afegit que Torra té l'obligació de donar explicacions, sense que això trenqui la presumpció d'innocència.

Pel que fa al bloc independentista, Eduard Pujol (JxCat) ha acusat els unionistes de "confondre la divergència política amb la difamació", i Ernest Maragall (ERC) ha reiterat que l'independentisme no és violent. Finalment, Maria Sirvent (CUP-CC) ha celebrat les mobilitzacions post-sentència i ha demanat la llibertat de totes les persones preses.

Les votacions



El ple ha votat les quatre peticions de la compareixença de Torra per separat. En les dues primeres (corresponents a les demandes de Cs i PPC), el bloc sobiranista (57) ha votat en contra, pels vots afirmatius de Cs, PSC-Units i PPC (73).

Les votacions tercera i quarta (comuns i PSC) han rebut els vots a favor de Cs, PSC-Units, CatECP i PPC (64), insuficients davant els vots en contra de les tres formacions independentistes (66). No hi ha hagut abstencions en cap de les quatre votacions.