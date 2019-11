Rufián es reunirà aquest dijous amb el PSOE per explorar una hipotètica entesa de cara a la investidura

La portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Adriana Lastra, i el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, es reuniran aquest dijous en algú moment del matí per explorar una hipotètica entesa de cara a la investidura. Segons fonts d'ERC, serà una trobada preliminar on els republicans reclamaran la creació d'una taula de diàleg i negociació, tal com ha avançat aquest dimecres el vicepresident del Govern, Pere Aragonès. "Una abraçada de Sánchez amb Iglesias no es fa oblidar tot el que ha dit i ha fet aquests mesos", apunten aquestes fonts.

Per aconseguir la investidura, els socialistes (120 escons) necessiten tancar el 'sí' no només de Podem (35), sinó també del PNB (6), Mas País (3), PRC (1), Teruel Existe (1), BNG (1) i potser Coalición Canaria (2). Entre totes aquestes formacions sumen 169 escons, i per superar una investidura en segona volta requereixen també de l'abstenció de Cs (10) o ERC (13). La negativa de la formació taronja a facilitar l'executiu –el secretari general de Cs ha descartat aquest dimecres un "gir ideològic"- situa l'atenció en els republicans, que en paraules del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, estarien disposats a estudiar-la a canvi d'un compromís de crear una mesa de negociació i diàleg.