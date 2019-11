Tsunami Democràtic provoca una onada dispersa de talls de trànsit per tot Catalunya

Les protestes en contra de la sentència del procés convocades per Tsunami Democràtic van generar ahir una onada de talls arreu del país. Les accions de la plataforma van obligar anit a tallar l'autopista AP-7, a l'altura de Girona, i van obstaculitzar el trànsit a l'AP-8, a la localitat guipuscoana d'Irun. També hi va haver talls a l'N-152 a Puigcerdà i talls i barricades amb foc a la C-25 a Calldetenes i a la C-17, abans de la sortida 187 a Vic. A més, es va tallar l'A-7 a Tarragona, que es va reobrir hores més tard, i posteriorment l'A-27, en els dos sentits de la marxa.

Mentrestant, centenars de persones convocades pels CDR van tallar el trànsit en tres de les principals avingudes d'accés i sortida de Barcelona, la Diagonal, la Meridiana i la Gran Via. A Manresa, a 1/4 d'11 de la nit, un centenar de persones van tallar la C-55 a l'alçada de la variant després de ser convocats pel CDR local per «anar d'excursió», en el marc de les protestes generalitzades. A Girona, per la seva banda, els accessos a l'estació de tren es van restringir a causa de la protesta convocada per Tsunami Democràtic a partir de les 5 de la tarda. Renfe va informar que només s'hi podia accedir per un punt als serveis de Rodalies i per un altre als d'Alta Velocitat de l'estació gironina. L'acció havia estat convocada al Parc Central, al costat de l'estació de l'AVE, per protestar per les càrregues policials en el tall a la frontera francesa.

Totes aquestes protestes tenien lloc després que la policia francesa i els Mossos d'Esquadra aconseguissin reobrir el pas per la Jonquera, a l'AP-7, que estava tallat per manifestants des d'aquest dilluns, i que va acabar amb moments de tensió i la detenció de 18 persones (vegeu pàgines 4 i 5).



Tall a l'AP-7

Després del desbloqueig de la Jonquera, Tsunami Democràtic va convocar a les sis de la tarda noves mobilitzacions, en què van participar centenars de persones, que mantenien tallada l'autopista AP-7, a l'altura de Girona a l'hora de tancar edició. Igual que van fer a la frontera, els manifestants van reservar un espai amb altaveus i micròfons en què se succeïen les actuacions musicals, entre les quals la del grup barceloní Llàgrimes de Sang (LDS), envoltats d'un fort dispositiu policial. El Servei Català de Trànsit (SCT) va confirmar que, a conseqüència d'aquest nou bloqueig de l'autopista, principal via d'accés a França des d'Espanya, es desviava el trànsit per la sortida 8 en direcció nord i per la 6 en la sud. A aquest nou acte de protesta independentista s'hi anaven sumant anit els manifestants que arribaven de la Jonquera, així com joves convocats pel sindicat estudiantil SEPC.

Els centenars de persones concentrades de l'AP-7 a Girona van muntar barricades amb tanques metàl·liques i arbres enmig de la carretera. Una de les barricades era de grans dimensions i comportarà una tasca àrdua desmuntar-la. Al cantó en sentit nord també es va alçar una altra barricada, aquesta formada amb pneumàtics, que es van encendre en una gran foguera.



Barcelona, sense entrades

A Barcelona continuaven els talls en alguns dels principals accessos a la ciutat. Els manifestants, una quants centenars, van agafar tanques metàl·liques d'unes obres de la zona i les van creuar al carrer Badajoz i, especialment, les van col·locar sobre les vies del tramvia. A més, es va tallar la Diagonal amb Maria Cristina, la Meridiana amb Fabra i Puig, i la Gran Via de les Corts Catalanes amb Padilla, de manera que la Guàrdia Urbana desviava els vehicles per carrers adjacents. A aquests talls s'hi sumava el que des del 30 d'octubre impedeix el trànsit per la plaça Universitat a causa de l'acampada que protagonitzen joves universitaris.



Tsunami a Irun

També a la tarda, i convocats per Tsunami Democràtic, desenes de cotxes obstaculitzaven l'autopista AP-8 a l'altura de la localitat guipuscoana d'Irun, cosa que va agreujar el col·lapse circulatori que hi havia al pas fronterer des de primera hora de la tarda. Els manifestants es van reunir a partir de les 18.00 hores a l'autopista i, després de passar el peatge d'Oiartzun, situat a 7 quilòmetres de la frontera, van començar a alentir la circulació i fins i tot a parar-se al mig de la carretera, cosa que va incrementar les llargues cues que ja s'havien format des de les 2/4 de 4 de la tarda. En alguns moments, van arribar a baixar dels cotxes, que lluïen ikurriñes i estelades.

L'Ertzaintza va identificar diversos dels activistes per obstaculitzar el trànsit i va desviar la circulació de cotxes per la sortida de l'AP-8 a l'altura de Behobia, cap a l'N-121-A, de manera que la caravana convocada per Tsunami Democràtic no va aconseguir arribar al pas fronterer de Biriatou, com era la intenció.



Bloqueig a Puigcerdà

La protesta per la sentència del Tribunal Suprem també va afectar ahir el pas fronterer de Puigcerdà. Durant 3 hores, fins després de les 10 de la nit, un centenar de persones, aproximadament, van bloquejar el pas per la carretera N-152 just abans de les antigues cabines de control de la frontera, davant de la seu de la Policia Nacional. Amb aquesta acció es va actuar contra un altre pas fronterer a Catalunya amb l'objectiu de reforçar les accions de protesta que promou des de dilluns Tsunami Democràtica primer al Pertús, després a la Jonquera i anit a Girona a l'AP-7. I evitar que camioners esquivessin el tall de la Jonquera pel pas fronterer de la capital de la Cerdanya.

Els concentrats van aixecar el tall a les 10 de la nit després que els Mossos els advertissin que els denunciarien. Els manifestants van acordar plegar en una assemblea. Després van fer una marxa lenta fins a la rotonda d'accés a Puigcerdà, on hi ha una estàtua d'un jugador d'hoquei, per acabar la jornada. El tall va generar cues de camions que des de l'Alta Cerdanya volien travessar cap a la Baixa Cerdanya. No hi va haver incidents

Ahir, el CDR cerdà va convocar per a 2/4 de 7 de la tarda una trobada a la rotonda del jugador d'hoquei. Allà es va iniciar l'acció que va consistir a passar lentament per un pas de vianants amb l'objectiu de col·lapsar el trànsit. Agents dels Mossos van identificar algunes persones i el tall es va traslladar uns quants metres en direcció a la frontera per acabar instal·lats just abans de les cabines del pas transfronterer, abans del pont que uneix Puigcerdà i la Guingueta d'Ix (Catalunya i França) un cop travessat el Segre.

Al matí un grup reduït de manifestants ja havia intentat tallar l'N-152 a la rotonda però els Mossos els ho van impedir.

El tall del vespre i la nit va tenir més èxit que el del matí. Es va desenvolupar en un ambient festiu. Les persones concentrades van fer front a les baixes temperatures que feia anit a Puigcerdà amb activitats lúdiques i festives com ballar danses al so de música d'acordions.



Acció frustrada a la C-16

La C-16 entre Berga i Bagà va viure ahir a la tarda un intent frustrat de marxa lenta. Poc més d'una desena de persones van acudir a la crida del CDR a la plaça de la Font del Ros a Berga i després que agents dels Mossos els identifiquessin van fer una marxa lenta fins a Bagà amb 5 vehicles que no va tenir cap mena de repercussió en el trànsit.