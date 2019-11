230 personalitats signen un manifest que demana a l'Estat una negociació amb Catalunya

236 personalitats d'arreu del món han signat un manifest que demana a l'Estat una negociació amb Catalunya. El text, escrit el 23 d'octubre -nou dies després de la sentència del Suprem-, destaca que el Govern ha demanat "reiteradament" a l'executiu espanyol que iniciï una negociació per resoldre el conflicte, una petició que fins ara "no ha estat resposta".

Signen el manifest filòsofs com Noam Chomsky, Philip Pettit, Josep Ramoneda o Gianni Vattimo; el psicòleg Steven Pinker; els sociòlegs Anthony Giddens, Ignacio Sánchez-Cuenca i Boaventura de Sousa Santos; el periodista Iñaki Gabilondo; els epidemiòlegs Richard Wilkinson o Kate Pickett, així com el psicòleg Steven Pinker o la politòloga Jane Mansbridge. També hi apareixen l'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena; el rector de la UPF Jaume Casals; i el jurista Javier Pérez Royo.

El manifest també reclama que es "desescali la tensió social" a Catalunya, i demana que s'aturi "de seguida" el que considera una "espiral de violència", després dels aldarulls arreu del país. Els signants exigeixen a l'Estat que negociï amb l'objectiu de trobar una "sortida política" al conflicte que satisfaci els interessos de les dues parts.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, s'ha fet ressò d'aquest manifest en una entrevista a Onda Cero, aquest dijous al matí.