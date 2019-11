ERC manté el «no» a Sánchez perquè no veu «indicis d'abandonar la via repressiva»

ERC manté el 'no' a la investidura de Pedro Sánchez després de la presa de contacte que ha tingut lloc aquest dijous mitjançant una reunió al Congrés entre el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, i la portaveu del PSOE, Adriana Lastra. Segons els republicans, la posició d'ERC "segueix essent un 'no' a una eventual investidura de Pedro Sánchez, perquè no hi ha hagut cap indici que el PSOE abandoni la via repressiva per afrontar el conflicte polític existent entre Catalunya i l'Estat". Sense aquestes garanties, segons ERC, "no hi podrà haver en cap cas un replantejament de la postura del Grup Republicà al Congrés". No obstant, les dues parts han coincidit en la necessitat de "seguir mantenint els contactes", d'aquí en endavant.

La reunió ha durat una hora i segons ERC s'ha desenvolupat en "un clima d'absoluta cordialitat". Els republicans no tanquen la porta a una futura entesa. "S'espera que aquesta primera reunió sigui l'avantsala d'altres que hauran d'acabar succeint", apunten en un comunicat on recorden un cop més que "l'aposta d'ERC és la resolució política del conflicte a través d'una mesa de negociació", i també "avançar en matèries socials urgents bloquejades al Congrés i al Parlament de Catalunya".

L'abstenció d'ERC pot ser clau en la investidura de Sánchez. El PSOE (120 escons) ja té el suport de Podem (35) a la investidura, però necessitarà sumar a més un reguitzell de 'sí' que van des del PNB (6), Mas País (3), CC (2) BNG (1), PRC (1), Teruel Existe (1). En total 169, insuficients per arribar a la majoria absoluta (176) i per superar els 'no' de la resta de formacions en segona volta. Amb l'abstenció dels 13 diputats republicans, però, Sánchez en tindria prou per a ser investit.