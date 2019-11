Grups independentistes tornaven anit a tallar carreteres i accessos a Barcelona

Grups d'independentistes van tornar a tallar ahir a la nit, per segon dia consecutiu, alguns accessos a Barcelona sense que, a l'hora de tancar edició, s'haguessin produït enfrontaments.

Segons van confirmar tant els Mossos d'Esquadra com la Guàrdia Urbana de la capital catalana, hi havia talls de trànsit a la Gran Via de les Corts Catalanes amb el carrer Padilla, a l'avinguda Diagonal amb la plaça Maria Cristina, a l'avinguda Meridiana amb Fabra i Puig i, a més, continuava l'acampada d'estudiants a la Gran Via amb plaça Universitat. Pel que fa al tall de l'avinguda Diagonal amb la plaça Maria Cristina, unes cent persones van tallar el trànsit però, davant l'avanç dels Mossos d'Esquadra, es van desplaçar cap a la Ronda del Mig, un moviment que ja es va fer ahir.

Els talls a diferents punts de Barcelona d'aquests dies els convoquen a través de les xarxes socials els CDR (Comitès de Defensa de la República) Barcelonès-Revolta Popular.

Fora de Barcelona també es reproduïen aquestes actuacions, en concret, la C-17 estava tallada al trànsit anit per una manifestació a l'altura de Gurb, localitat on els independentistes també tallaven la C-25, segons la informació del Servei Català de Trànsit (SCT). Una altra manifestació tallava la C-33 al seu pas per la localitat de Montcada i Reixac.



Ocupació de Treball

Desenes de persones convocades per la Plataforma Aturem la Llei Aragonès van ocupar des d'un quart de set de la tarda el vestíbul de la seu del departament de Treball al carrer Sepúlveda de Barcelona i van decidir quedar-s'hi a passar la nit. Van prendre la decisió en assemblea després que, van dir, els responsables del Govern no haguessin accedit a la petició d'aturar el projecte fins que hi hagi un debat amb els agents implicats, segons va informar a través de les xarxes socials el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, entitat adscrita a la plataforma.

Els concentrats exigeixen que s'aturi el projecte que impulsa el vicepresident i conseller d'Economia del Govern, Pere Aragonès, que a parer de la plataforma potencia l'externalització de serveis públics.



Atrapats a l'AP-7

Al matí es va resoldre el tall de l'AP-7, a l'alçada de Salt, que va deixar atrapats uns dos-cents vehicles durant tota la nit. Els serveis d'emergències de la zona es van haver d'activar per tal d'atendre aquestes persones, la majoria conductors de camions, per tal que poguessin passar la nit el millor possible. Per això, es va muntar un dispostiu a requeriment de Mossos d'Esquadra i que estava coordinat per Protecció Civil.

Pels volts de les deu es va desallotjar la carretera i cap a les dues del migdia es va començar a obrir algun carril de la carretera. I poca estona abans, algun dels vehicles atrapats va poder girar cua, en el cas dels que anaven en sentit Barcelona, i van enfilar, després de més de 14 hores aturats, cap a la sortida de Girona Oest en contradirecció, tal com se'ls va dirigir per part dels Mossos. I després, quan es va tenir neta part de la zona dels carrils que van en sentit nord, la policia va permetre també alguns vehicles pesants que anessin cap a Girona Sud per poder sortir de la via.



El desallotjament

Un gran dispositiu policial, format per Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, va acabar amb el tall de l'autopista AP-7 que s'havia iniciat a Salt dimarts a la tarda. Catorze hores després, pels volts de les deu del matí, una vintena de furgonetes policials, primers dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra i després, una desena de la Policia Nacional, van aparèixer pels dos sentits de l'autopista.

A les vuit del matí Tsunami Democràtic ja havia donat el tall per finalitzat i va qualificar d'èxit els tres dies de mobilitzacions. Això, però, no es va traduir amb la marxa de la gent, sinó que aquesta va decidir quedar-s'hi fins a l'arribada de les forces de seguretat.

A les deu les van veure arribar i els manifestants, majoritàriament, van sortir de la carretera i es van enfilar pels marges de l'autopista, des d'on la nit abans havien accedit a la via.

L'actuació policial va aconseguir fer fora els manifestants de la carretera, però alguns d'ells, un grup reduït -una cinquantena-, van decidir que volien seguir mobilitzant-se i oposant-se a la policia. Aquestes persones van dispersar-se per carrers del barri vell de Salt. La Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra van mobilitzar-se ràpidament per la zona i van perseguir-los per alguns car-rers del centre de la població, on es va fer alguna barricada. Els Mossos d'Esquadra van disparar bales de foam. I una d'aquestes en el moment del desallotjament va acabar tocant un dels manifestants. Un jove va quedar ferit.