Identifiquen el cotxe d'una filla de Quim Torra en l'intent de tallar les vies de l'AVE a Bàscara

Els Mossos d'Esquadra van identificar aquest dimecres a la tarda el cotxe d'una de les filles del president de la Generalitat, Quim Torra, en l'intent de tall de les vies de l'AVE al seu pas per Bàscara (Girona), segons han indicat a Europa Press fonts coneixedores del cas.

Els agents van identificar en el dispositiu policial en aquest municipi un cotxe Chevrolet que seria d'una de les filles de Torra, segons ha informat aquest dimecres El Nacional. Els policies no van poder aturar el cotxe, per la qual cosa no van poder veure qui el conduïa, però la placa de la matrícula corresponia a una de les filles del president.

Els Mossos van identificar durant la tarda a activistes del grup 'Segona Onada', després de que el cos rebés informacions de que "es pretenia ocupar les vies" de tren de l'AVE, que durant la tarda va ser tallat preventivament.

La policia catalana va acudir al lloc per comprovar si es produïa aquesta suposada ocupació, amb dues furgonetes de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i l'Àrea de Brigada Mòbil (BRIMO), i en el lloc van identificar a persones i vehicles.

La plataforma 'Segona Onada', que havia anunciat una convocatòria per aquest dimecres, va compartir la notícia de les identificacions a Telegram, on va expressar: "Totes estem bé! #Seguim".