El jutge d'Edimburg deixa Ponsatí lliure i amb passaport

El jutge d'Edimburg ha deixat lliure a l'exconsellera d'Educació, Clara Ponsatí, i no li ha retirat el passaport perquè no veu risc de fuga. A més, el jutge ha fixat pel proper 12 de desembre la primera vista preliminar per començar a analitzar l'euroordre emesa per Pablo Llarena, que reclama l'extradició de Ponsatí per un delicte de sedició.

Ponsatí s'ha entregat a la policia d'Edimburg aquest dijous al matí, i posteriorment ha aparegut davant del jutge, que l'ha alliberat. L'exconsellera actualment treballa com a professora a la universitat escocesa de St Andrews. El seu advocat, Aamer Anwar, ha explicat que la sedició és un delicte "del segle XVI" que a Escòcia "es va abolir fa temps".