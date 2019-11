Una llibreta trobada en una fundació afí a CDC classifica els caps dels Mossos en funció de la seva ideologia

Una llibreta trobada el 2018 en el despatx del president de la Fundació CATmón, Víctor Terradellas, entitat afí a CDC, classifica els comandaments dels Mossos d'Esquadra en funció de la seva ideologia.

El document qualifica els diferents caps policials segons la seva lleialtat, patriotisme i afinitat amb el procés, segons han avançat 'El Periódico' i 'La Vanguardia' i han confirmat a l'ACN fonts properes a la investigació.

Són els comandaments de l'època d'abans de l'1-O, ja que hi ha apareixen noms com el major Josep Lluís Trapero i els comissaris David Piqué, Joan Carles Molinero, Joan Figuera i Manel Castellví, entre d'altres. També hi ha anotacions de tipus personal, informant sobre la seva orientació sexual o si són ex policies nacionals o ex guàrdies civils.

Terradellas va ser detingut en aquella operació, juntament amb 28 persones més, per una presumpta trama de subvencions irregulars a fundacions i entitats vinculades a l'espai convergent. En el passat va ser l'encarregat de les relacions internacionals de CDC.

En total són 45 comandaments classificats. Hi ha definicions com ara "patriota, covard i ven fum". D'un excap a Girona diu que és un "roig" i que és membre de la Policia Nacional vinculat a partits polítics contraris al procés. També hi ha informacions sanitàries personals o fins i tot es parla de l'orientació sexual d'alguna de les comandaments. La llibreta valora la seva capacitat de gestió i el seu carisma.

En el document apareixen qualificatius i definicions com "molt roig", "molt espanyolista", "militant d'ERC", "votant del PP", "Opus", "molt religiós", "malalt", "lesbiana" o "depressió". D'un cap diu que fa llistes d'independentistes i sobre altres assegura que estan vinculats a CDC.