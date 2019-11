Sánchez recorda a ERC que PSOE i Podem són els únics que aposten pel diàleg, però «dins la legalitat»

El president del govern espanyol en funcions i candidat del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, ha recordat aquest dijous a ERC que el PSOE i Podem són les dues úniques formacions d'àmbit espanyol que aposten pel "diàleg" com a via per resoldre el que ara ha qualificat com a "crisi política" a Catalunya. Segons el president espanyol, les formacions que –com per ara fa ERC- s'oposen al govern "progressista" haurien d'explicar "quina solució proposen, quina alternativa". En tot cas ha advertit que aquest diàleg ha de tenir lloc sempre en el marc de la "legalitat" i la Constitució i ha insistit que "els primers que han de parlar són els catalans" mitjançant la mesa de partits al Parlament de Catalunya que "ha de ser activada pels líders independentistes". "A partir d'aquí lògicament el govern d'Espanya sempre estarà a favor de trobar una solució política a la crisi territorial", ha dit, "però no es resoldrà en un mes, caldrà generositat i responsabilitat per totes les parts".

Sánchez ha fet aquestes manifestacions en una roda de premsa amb l'exprimer ministre belga i actual president del Consell Europeu, Charles Michel, poc després que la trobada entre la portaveu parlamentària del PSOE, Adriana Lastra, i el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, hagi acabat sense acord.

Els republicans han fet públic un comunicat on mantenen el 'no' a la investidura "perquè no hi ha hagut cap indici que el PSOE abandoni la via repressiva per afrontar el conflicte polític existent entre Catalunya i l'Estat". Sense aquestes garanties, segons ERC, "no hi podrà haver en cap cas un replantejament de la postura del Grup Republicà al Congrés". No obstant, les dues parts han coincidit en la necessitat de "seguir mantenint els contactes", d'aquí en endavant.

Preguntat per aquest 'no' d'ERC, Sánchez ha recordat que "el PSOE i Podem som les dues úniques organitzacions a nivell nacional que aposten pel diàleg dins de la Constitució per resoldre la crisi política a Catalunya". Ha recordat a més que el govern de PSOE i Podem "és l'únic possible" i els partits que estan al 'no' haurien d'explicar "quina alternativa, quin govern volen".



Sánchez diu que acordarà amb Podem també la política territorial



El líder del PSOE també ha fet referència a les diferències de criteri amb Podem que va assegurar fa només algunes setmanes que no l'haurien "deixat dormir", com per exemple en la qüestió catalana. "Estem en els primers dies després de les eleccions, i acabem d'assolir un acord històric per a la governabilitat que ofereix una sortida en base al mandat de les urnes", ha dit. En tot cas ha afirmat que és "evident" que "al programa de govern que s'està elaborant haurem d'arribar a acords sobre la proposta que haurem de fer en molts àmbits, i també lògicament de la cohesió territorial i la crisi territorial que es viu a Catalunya, però anem pas a pas".

En tot cas ha apel·lat a la generositat i responsabilitat de tots els partits "a excepció només dels que s'han autoexclòs, que és la ultradreta, perquè deixin pas a l'única opció de formar govern. Segons ha afirmat l'acord amb Podem és "il·lusionant" i obre una "etapa d'entesa entre l'esquerra" després de 40 anys en un govern de coalició "progressista". "Crec que aquest preacord incorpora les garanties que per a les dues formacions era fonamental: per a Podem estar al Govern i per al PSOE tenir un govern cohesionat, solidari pel que fa a responsabilitats" i tot "està perfectament recollit al preacord", així com la "lleialtat i solidaritat" en els "elements substantius de tota acció de govern".