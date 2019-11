VÍDEO | Mira l'esperat anunci de la Loteria de Nadal 2019

El nou anunci de la Loteria de Nadal 2019 ja és aquí. Pilar i Félix són els protagonistes d'un dels anuncis més esperats de l'any.



El veterà actor Ramon Barea dóna vida a Félix, un home que va a casa de Pilar, la seva ex nora, per traslladar-li la seva intenció de compartir amb ella els dècims de la Loteria de Nadal.



En Félix li explica que no vol perdre la tradició familiar tot i que la dona ja no és l'esposa del seu fill. El nou anunci de la Loteria de Nadal torna a apel·lar al sentit de compartir.





Aquí está la nueva campaña de Lotería de Navidad. La primera de las cuatro historias que nos recuerdan que cuando compartes un décimo, compartes mucho más. https://t.co/bCZtHmoSMk #UnidosPorUnDécimo #EstrenoLoteríaDeNavidad #LoteríaDeNavidad #LoteríaNavidad pic.twitter.com/72U2TG0oPd — Loterías del Estado (@loterias_es) November 14, 2019

Loteries i Apostes de l'Estat ha presentat aquest dijous eli amb aquesta roda de premsa ha revelat els detalls de l'esperada campanya publicitària, una tradició que es va inaugurar fa més de 20 anys el famós "calb" de Nadal i que en la passada edició va tenir com a protagonista al rondinaire Juan, de l'anunci "22 una altra vegada".