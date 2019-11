El cos de Diana Quer apunta que va patir «dolor i pànic»: «Abans de morir va passar alguna cosa espantosa»

Diana Quer va patir abans de morir moments de "dolor i gran pànic", que van provocar-li una "adrenalina tan gran" que va bloquejar el seu cos en una posició que, d'una altra manera, seria "antinatural" per a un cadàver submergit en aigua.

"Abans de morir va passar alguna cosa espantosa", ha dit, davant del Tribunal, el coordinador dels bussos de Salvament Marítim de la Corunya. Juntament amb un altre expert en rescats en espais petits d'aquest cos, van examinar les imatges de la posició del cadàver de Diana Quer en el moment en què va ser trobat al pou, on presentava les cames molt obertes i el cos estès i arquejat cap enrere.

A preguntes de les parts, els experts han explicat que els ofegats i cossos submergits en espais petits -com vaixells o cotxes- presenten normalment "posicions molt similars entre elles", amb les cames estirades i habitualment juntes, el cos arquejat cap endavant i el "cap avall". La posició en la qual va ser trobada Diana, però, "no s'assembla en absolut" a això i és "absolutament antinatural" per a una persona submergida en aigua, segons ha determinat l'expert.

El testimoni ha admès que únicament es dona aquesta circumstància quan la persona, abans de morir, pateix "una situació de pànic i estrès molt gran", cosa que va passar, per exemple, a un company seu que va morir ofegat després de patir un atac a el cor .

"Tècnicament és així", ha explicat el testimoni, que ha afegit que aquesta situació d'estrès, pànic o dolor propera a la mort produeix un increment d'adrenalina "tan gran" que "bloqueja" el cos i deixa les extremitats en una posició oberta i tensa en lloc de l'habitual en un cos que se submergeix. De fet, l'home ha explicat que la imatge del cadàver era "difícil d'oblidar".

En la mateixa línia ha declarat el bus de la Guàrdia Civil que es va submergir en primer lloc per recuperar el cos de la jove, que ha explicat que la postura de peus i cames era "antinatural" per a un cadàver "sota l'aigua". En concret, ha dit que estava, a més de amb les cames obertes, "arquejat i amb una hiperextensió cap enrere". "Jo és la primera vegada que trobo un cos així", ha afegit.



Sencer i llastrat



L'agent ha explicat que en primer lloc van introduir una càmera al pou, en què van poder comprovar que dins hi havia el cos de Diana Quer, cap per avall i llastrat amb dos blocs. En aquest moment, ell mateix es va submergir fins als aproximadament vuit metres de profunditat on es trobava el cos, que ha indicat que estava sencer per tallar el cable dels blocs que tenia i possibilitar la seva recuperació . En l'operació va ser auxiliat per un altre company.

L'agent ha explicat que el cos estava suspès a uns 50 centímetres del fons de el pou, on hi havia més blocs que els utilitzats per llastrar-la. En tot cas, tant ell com el seu company han garantit que la seva actuació no va modificar les condicions de l'entorn més enllà de la pròpia pèrdua de pressió en rescatar el cos, que va provocar que es partís parcialment i que el cap toqués terra. En el cabell de la víctima va ser localitzada una brida que l'acusació creu que «El Chicle» va utilitzar per estrangular-la, tot i que no es va veure fins que la van treure de el pou.



Dos blocs de 18 quilos



En la jornada d'aquest divendres també ha pogut saber-se que «El Chicle» va llastrar Diana Quer dins de el pou de la nau abandonada amb dos blocs de ciment que sumaven una mica més de 18 quilos de pes i amb els quals era "físicament impossible que un cos es mantingués flotant". Així ho ha dit la bussejadora de Cartagena que va realitzar el simulacre d'submersió del cos de Diana, amb la qual tenia característiques similars en alçada i pes. "Ho recordo perfectament i amb horror", ha dit la dona.

Per al simulacre de comportament d'un cos submergit, la Guàrdia Civil va utilitzar una bussejadora professional de característiques físiques similars a les de Diana Quer i una piscina amb aigua dolça a la mateixa temperatura que la del pou. El cos va ser arrossegat amb dos blocs de ciment com els que es van trobar amb Diana, que pesaven en total 18 quilos.

Segons ha explicat la bussejadora, i s'ha pogut veure a la reconstrucció de la submersió, el cos es va enfonsar fins al fons de la piscina en ser arrossegat, ja que és "físicament impossible que un cos es mantingués flotant" amb aquest pes. «El Chicle», en la seva declaració, va dir que encara que havia arrossegat el cos de Diana, aquest surava.