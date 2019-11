El sí a la independència cau al nivell més baix des de l'any 2017

El sí a la independència ha baixat fins al 41,9%, el seu valor més baix des del juny del 2017, mentre que el no ascendeix fins al 48,8%, el valor més alt també des d'aquest mes de juny del 2017, segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

El sondeig va ser realitzat a partir de 1.500 enquestes efectuades personalment entre el 16 de setembre i el 7 d'octubre, és a dir, abans de conèixer-se la sentència condemnatòria contra els líders independentistes i les posteriors mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem.

El juny del 2017 el sí a la independència va registrar el 41,1%, el valor més baix des que es va iniciar aquesta sèrie el desembre del 2014, i aquest mateix sondeig va assenyalar que el no a la independència arribava al 49,4%, només superat pel 50% que va indicar l'enquesta del juny del 2015.

En aquesta ocasió, el CEO va plantejar la pregunta no només a persones amb ciutadania espa-nyola sinó també a estrangers: tenint en compte també aquest sector de població, el suport a la independència se situa en el 40,3% i el «no» en el 49,3%. Literalment, la pregunta del CEO és: «Concretament, ¿vol que Catalunya sigui un Estat independent?».

Fins a l'octubre del 2017, segons la sèrie històrica del CEO, el sí avantatjava el no, tendència que va canviar a partir del juliol del 2019, sempre segons les dades d'aquest ens de la Generalitat.

El CEO també va plantejar una altra pregunta, en què qüestiona si es prefereix que Catalunya sigui una comunitat autònoma d'Espanya (opció escollida pel 28% de la mostra), un estat dins una Espanya federal (21,6%) o un estat independent (33,6%). Així, el percentatge d'enquestats que asse-nyalen en aquesta pregunta que volen que Catalunya sigui un estat independent és el més baix des del febrer del 2012, quan aquesta opció la van escollir el 29% dels enquestats, però també baixen els que es conformen amb el fet que sigui una comunitat autònoma, mentre pugen els que aposten per una Espanya federal.



Autonomia suficient

Una altra de les preguntes aprofundeix en les relacions entre Catalunya i Espanya: el 58, 8% asse-nyalen que l'autonomia de Catalunya és insuficient, el 25,1% creu que és suficient i el 6,5% que és excessiva.

En paral·lel, el 79,8% dels catalans aprova els Mossos com a institució, amb una valoració de 6,18 punts sobre 10. La policia catalana és la segona institució preferida dels catalans, només darrere de les universitats (6,8). D'altra banda, una majoria suspèn la policia espanyola i la Guàrdia Civil (4,73), el Parlament (4,61), el Govern (4,44) i l'executiu espanyol (3,08). La monarquia és la segona institució pitjor valorada (2,17 amb els vots del 69% de catalans), només darrere de la banca (2,42).



El 20,6% no vol immigrants

Un de cada cinc catalans (el 20,6%) defensa posar límits o prohibir l'arribada d'immigrants a Catalunya, mentre que la majoria està a favor de deixar que vinguin «sempre que hi hagi llocs de treball per a aquestes persones», segons l'enquesta. En ser preguntats què hauria de fer el Govern davant les persones de països menys desenvolupats que arriben a Catalunya per treballar-hi, el 58,5% dels catalans defensen que el Govern deixi venir a Catalunya immigrants per treballar «sempre que hi hagi llocs de treball per a aquestes persones».