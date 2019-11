Els CDR fan una crida a bloquejar l'estació de Sants de Barcelona

En un canvi de plans d'última hora, els CDR criden a bloquejar aquest dissabte al migdia l'estació de Sants de Barcelona, on des de les 11 s'hi concentren desenes de persones al vestíbul i hi ha forta presència policial. Inicialment, la convocatòria proposava col·lapsar la xarxa ferroviària amb protestes en nou estacions de la capital catalana. Eren Sant Andreu Comtal, Clot-Aragó, Passeig de Gràcia, Sants, Bellvitge (Renfe), plaça Catalunya, Arc de Triomf, Sagrera-Meridiana i Sant Andreu Arenal, custodiades per patrulles policials des de primera hora del matí.

A banda d'aconsellar que es porti menjar, roba còmoda i sense simbologia, els CDR demanen estar atents a les xarxes socials en què informaran dels punts de sortida i el lloc d'arribada.

Dijous la manifestació dels CDR que va començar a dos quarts de vuit del vespre a Jardinets de Gràcia de Barcelona va acabar cap a les deu de la nit al carrer Bruc, entre Gran Via i Diputació, amb una barricada de contenidors encesos i almenys cinc persones identificades pels Mossos d'Esquadra. Va ser el desenllaç d'una acció de protesta per la sentència de l'1-O que va començar congregant unes 300 persones.