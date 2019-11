El Sindicat d'Estudiants desconvoca la vaga indefinida a les universitats

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha desconvocat la vaga indefinida a les universitats, que va iniciar el 29 d'octubre contra la sentència de l'1-O. En un comunicat difós a les xarxes socials, el SEPC considera que és hora de tornar als instituts i universitats però adverteixen que no permetran que els centres educatius "restin aïllats del context d'excepcionalitat" que viu Catalunya. En aquest sentit, demanen continuar amb la "mobilització sostinguda" per estendre el conflicte "arreu del territori" i garanteixen que "seran on toqui" desbordant les "forces d'ocupació". En sindicat assegura que va aconseguir que els rectorats fessin públic un comunicat condemnant la sentència, malgrat que afirmen que "queda curt" .