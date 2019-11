Familiars de víctimes de trànsit exigeixen als polítics un canvi de model per evitar els sinistres

Familiars de víctimes de trànsit i mobilitat han exigit als polítics i a les administracions un canvi de model per evitar els sinistres a carreteres, pobles i ciutats. Durant l'ofrena floral amb motiu del Dia Mundial en Record de les Víctimes de Trànsit, representants de les diverses associacions de víctimes han constatat que hi ha un problema de "violència viària" i han demanat que es parli de "sinistres" i no d'"accidents", ja que aquestes accions "es poden evitar". El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha agraït la tasca de les associacions de víctimes. El director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, s'ha conjurat perquè en un futur no hi hagi morts a les carreteres.

Les associacions de víctimes han fet una crida a acceptar que hi ha un problema de "violència viària" per crear una consciència "de la necessitat d'actuar". "Urgeix canviar un model per a un que estigui basat en el respecte i l'amor de la vida", han afegit.

A més, les entitats consideren que les causes dels sinistres "es poden combatre". Alguns representants han estat molt contundents contra els polítics: "De vosaltres depèn el canvi, és a les vostres mans", han asseverat.

Per la seva banda, Gendrau ha destacat la feina que diu que sí que s'està fent des de les administracions, i ha dit que també s'incorpora el terme de "violència viària" en l'àmbit públic. El director del Servei Català de Trànsit ha agraït la feina de les associacions.