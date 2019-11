Torra: "Demà no vaig a defensar-me de res, sinó a acusar l'Estat d'haver vulnerat els meus drets i els dels catalans"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que dilluns al judici que té per un presumpte delicte de desobediència no anirà a defensar-se "de res". Torra ha assenyalat que el que farà serà "acusar l'Estat" per haver "vulnerat" els seus drets i els de tots els catalans. El president considera que "justícia espanyola" són termes incompatibles i ha recordat que "les úniques notícies esperançadores venen sempre d'Europa". El cap de l'executiu català ha participat en un dinar groc amb unes 200 persones a Bescanó (Gironès), des d'on ha celebrat la "resposta massiva" de la ciutadania a l'hora de protestar per la sentència. "A mi m'hauria decebut que no s'hagués reaccionat aquests dies, i sé que ens farà ser més forts", ha concretat.

El judici per desobediència que Quim Torra afronta aquest dilluns al TSJC ha estat el principal tema de conversa en el dinar groc que s'ha celebrat a Bescanó, organitzat per Cims per la Llibertat. El president de la Generalitat hi ha participat i al final de l'acte ha assegurat que no va a defensar-se de res davant del tribunal i ha deixat clar que "només va complir" amb el seu deure de "defensar els seus drets i els de la resta de catalans". Torra ha reconegut que "és un camí complicat" però "irreversible" i que Catalunya acabarà sent "un país independent".

El cap de l'executiu ha carregat contra la justícia espanyola. En aquest sentit, ha reivindicat la funció dels qui van marxar "a l'exili" perquè "fan una gran tasca" a l'hora d'internacionalitzar el conflicte. El president de la Generalitat ha lamentat que les "úniques notícies esperançadores" venen de tribunals de fora de l'estat espanyol.

El cap de l'executiu català ha revelat que "han preparat molt bé" la defensa amb l'advocat Gonzalo Boye, i ha animat als assistents a "persistir" en fer actes com aquests que representen "la gran força dels catalans".



Celebra les reaccions a la sentència

Quim Torra ha destacat les reaccions de la ciutadania a la sentència de l'1-O. En aquest sentit, el president ha celebrat les protestes que s'han fet i ha assegurat que l'hauria "decebut" que no s'haguessin produït. "Són unes sentències injustes i celebro que s'hagi sortit a dir que això no pot ser de manera massiva".

Torra creu que "el país està en proves" aquests dies i diu que vol viure en una Catalunya "fidel a la més absoluta radicalitat democràtica". El president de la Generalitat assenyala que de les protestes, la ciutadania en sortirà més forta.



Un any i mig

Durant el seu discurs Quim Torra ha recordat que just ara fa un any i mig que va jurar el càrrec de president. En aquest punt, ha reconegut que "han passat moltes coses" i ha ironitzat dient "qui ho diria que fa un any i mig".

Abans de Torra, la germana de Carles Puigdemont, Montse Puigdemont ha llegit un text de l'expresident de la Generalitat. També s'han llegit cartes de Josep Rull, Dolors Bassa i de Carme Forcadell.