Arrimadas es postula per liderar Cs: «Estic forta i crec que a la vida cal ser valent»

La portaveu de Cs, Inés Arrimadas, s'ha postulat aquest dilluns a prendre el relleu d'Albert Rivera com a líder del partit després de la dimissió del que va ser cap de llista de la formació a les eleccions del 10-N. En una entrevista a Antena 3, Arrimadas ha afirmat que té "la valentia" i la "força" necessàries "per estar a l'alçada de les circumstàncies" i "assumir el repte en una situació difícil".

Ha afirmat que disposa del "suport absolutament majoritari dins del partit" i s'ha mostrat convençuda que serà elegida al Congrés Extraordinari de la formació. "Estic aquí amb els companys i aixecarem el partit", perquè "hi ha molts espanyols que estan desitjant tornar a ciutadans".

Arrimadas fa el pas endavant a 10 dies de la celebració del Consell General de Ciutadans el pròxim 30 de novembre que marcarà la data del Congrés Extraordinari on s'elegirà el nou líder del partit.

Ha assegurat que "aixecarà el partit" primer com a presidenta del grup parlamentari de Ciutadans i després, si guanya les primàries el seu objectiu és "que el centre polític a Espanya es torni a escoltar amb molta més força".

Ciutadans va perdre 47 escons i 2,5 milions de vots a les últimes eleccions. Malgrat això, Arrimadas ha defensat l'estratègia d'Albert Rivera durant els últims mesos en què va competir pel lideratge de la dreta.

Arrimadas també ha justificat l'aposta de Rivera per no pactar amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que al seu entendre les dues vegades que es va reunir amb el líder de Cs "demanava una rendició".

En tot cas, la portaveu de Ciutadans ha atribuït la debacle electoral al fet que "no hem sabut explicar que Pedro Sánchez no contemplava un acord amb cap altre partit que no fos Podem".