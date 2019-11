Demanen ajuda per trobar els autors d'aquesta brutal agressió

Vídeo de l'agressió difós per la Guàrdia Civil

De "salvatjada". Així titlla la Guàrdia Civil l'agressió d'uns desconeguts a un home a l'illa de Gran Canària que està investigant. La benemèrita ha compartit un vídeo dels fets a Twitter i demana ajuda per localitzar-ne els protagonistes.



El diari La Provincia, del grup Prensa Ibérica com Regió7, explica que el vídeo va ser filmat a la plaça de Santa Domingo, al barri de la Vegueta, a Las Palmas. En ell, es veu com un grup de joves colpegen un home fortament al cap, agressió que el fa caure d'esquena contra un banc, rebotar i acabar estès a terra. "Pots ajudar a trobar els responsables d'aquesta salvatjada?", piula la Guàrdia Civil.