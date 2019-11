Deportat al Marroc el noi de 22 anys detingut a Lleida durant els aldarulls després de la sentència de l'1-O

El jove de 22 anys que va ser detingut a Lleida durant els aldarulls després de la sentència del judici de l'1-O ja ha estat deportat al Marroc, segons han confirmat fonts del col·lectiu d'advocades Iacta, que porten el seu cas. L'Ayoub va ser detingut el 18 d'octubre i després de passar 20 dies al CIE de la Zona Franca de Barcelona va ser traslladat la setmana passada a Madrid des d'on ha estat deportat al Marroc.

La seva lletrada, Laura Fernández ha denunciat a "l'opacitat" del procés, amb "informacions contradictòries" i ha assegurat que no s'han assabentat que el noi ha estat deportat fins que ha arribat al Marroc. Segons la lletrada, el noi s'ha posat en contacte amb la seva parella una vegada ha arribat al seu país.

A Lleida hi va haver 36 detinguts arran de les protestes per la sentència de procés. D'aquestes es van dictar ordres d'ingrés en CIE per a dos persones i 5 persones més estan en presó provisional.