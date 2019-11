Declara a Perpinyà el berguedà Tomàs Sayes pel tall de l'AP-7

Tomàs Sayes, fill de la Pobla de Lillet i secretari nacional del Berguedà al secretariat de l'ANC, va declarar ahir davant de la policia francesa a Perpinyà pel tall de l'AP-7.

Sayes, de 34 anys i resident a la Molina, va ser retingut i identificat el dimarts passat durant el tall de la Jonquera. Sayes va admetre davant dels agents que va participar en la mobilització convocada per Tsunami Democràtic de la setmana passada, però va insistir que era una convocatòria pública i que no va tenir res a veure amb l'organització de l'acció. Ell és un dels 18 detinguts per la policia francesa acusats de pertorbar la circulació.

Segons ha explicat Alerta Solidària, alguns ja van declarar després que els detinguessin i d'altres es van acollir al dret a no fer-ho perquè no tenien advocat.