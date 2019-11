Enganxada entre Puigneró i Calviño per «l'inadmissible» decret de seguretat digital

El conseller de Polítiques Digitals i Adminsitració Pública, Jordi Puigneró, ha retret a la ministra d'Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño, que la Moncloa hagi aprovat un decret llei sobre seguretat digital que considera "inacceptable" i "inadmissible". Puigneró ha aprofitat el discurs d'inauguració del Digital Future Society, una cimera que forma part de l'Smart City World Congress, per mostrar el rebuig del Govern a la nova normativa. Segons el titular de la cartera de Polítiques Digitals l'aposta de l'Executiu de Pedro Sánchez "va en contra de l'esperit" de la cimera, que reuneix 300 experts de tot el món per analitzar les repercussions ètiques i legals de les tecnologies biomètriques. Just després, Calviño ha lamentat el discurs del conseller i ha defensat la norma tot assegurant que "protegeix els drets dels ciutadans" i mira d'assegurar-se un ús "adequat" de la xarxa, per part d'administracions, empreses o ciutadans. Alhora, la ministra ha reclamat evitar la manipulació i la desinformació.