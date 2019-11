Suècia arxiva la investigació contra Assange per violació

Suècia ha arxivat la investigació contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, per les acusacions de violació del 2010. La fiscalia sueca ha anunciat aquest dimarts que abandona el cas perquè "les evidències s'han afeblit considerablement pel llarg període de temps transcorregut des dels fets en qüestió". El ministeri públic havia reobert el cas poc després que Assange fos expulsat de l'ambaixada equatoriana a Londres, però ara ha desistit per la debilitat de les proves. Tanmateix, asseguren que l'acusació havia presentat una "versió creïble i fiable" dels fets.

Al juny la justícia sueca ja va posar traves a la fiscalia denegant el permís per emetre una euroordre contra Assange al Regne Unit, on l'activista compleix una pena de presó d'un any per haver trencat les condicions de la fiança, després d'haver estat set anys refugiat a l'ambaixada de l'Equador.

Els EUA també reclamen la seva extradició per càrrecs de "conspiració" i per presumptament difondre de manera il·legal fonts classificades.



Investigació per violació



Assange va ser acusat de violació per una dona i d'agressió sexual per una altra després d'una conferència de Wikileaks a Estocolm el 2010. L'activista sempre ha negat les denúncies afirmant que el sexe va ser consensuat.