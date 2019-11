Torra declina assistir als premis de Foment per una disputa de protocol amb el govern espanyol

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha declinat assistir aquest dilluns als premis anuals de Foment del Treball a causa d'una disputa protocol·lària amb el govern espanyol, segons han informat fonts de Presidència. En concret, Torra ha delegat l'assistència en la figura del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, després que l'executiu espanyol hagi invocat una clàusula en la delegació del president en funcions Pedro Sánchez per "imposar" que la ministra d'Economia també en funcions, Nadia Calviño, "passés per davant" del president català pel que fa al protocol, segons han indicat les mateixes fonts. Es tracta, afirma Presidència, d'una clàusula que tan sols havia utilitzat l'expresident espanyol Mariano Rajoy en un acte similar.

Les mateixes fonts de l'executiu català han subratllat que Torra és la "màxima autoritat a Catalunya". A més han indicat que s'ha demanat a Foment del Treball que aquest extrem fos respectat en l'acte d'aquest dilluns.

La polèmica ha tingut lloc poc després que Torra hagi sortit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) on al llarg de tot el dia se l'ha jutjat per un presumpte delicte de desobediència a la Junta Electoral Central per no acatar la seva ordre de treure una pancarta a favor dels polítics independentistes empresonats i llaços grocs de la façana de la Generalitat durant la campanya electoral.