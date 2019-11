El Tribunal Europeu de Drets Humans desestima la demanda de Valtònyc per la condemna d'Espanya

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha desestimat el recurs de Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, contra la condemna d'Espanya a tres anys i mig de presó per delictes d'enaltiment del terrorisme. Un jutge de l'alt tribunal d'Estrasburg va declarar inadmissible el cas l'11 de juliol, segons fonts del tribunal. La defensa del cantant atribueix el rebuig a tràmit a "qüestions relatives a la via interna", tot i que admet que no els han comunicat les causes. Si es confirma aquesta opció, implicaria que el tribunal encara veuria possible recórrer la condemna a l'estat espanyol. El TEDH només accepta entrar en el fons d'un cas sempre que el demandant hagi esgotat totes les vies de recurs al seu país.

Després que el maig del 2018 el Constitucional rebutgés el seu recurs contra la sentència de l'Audiència Nacional, el raper va presentar la demanda al tribunal amb seu a Estrasburg a l'octubre al·legant que Espanya havia vulnerat la seva llibertat d'expressió en condemnar-lo a tres anys i mig de presó per delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces.

Valtònyc actualment resideix a Brussel·les on s'enfronta a una ordre europea de detenció que continua a l'espera de la decisió dels tribunals belgues sobre l'extradició. El cas de la seva euroordre està paralitzat al Tribunal d'Apel·lació de Gant, que està pendent de la resolució d'una pregunta prejudicial enviada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'aplicació la llei espanyola sobre enaltiment del terrorisme a l'hora d'avaluar com s'implementa l'euroordre.