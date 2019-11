Dos detinguts en el desallotjament de l'acampada de plaça Universitat per part de la Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana ha detingut dues persones en el desallotjament de l'acampada de plaça Universitat, han confirmat a l'ACN fonts municipals. Estan arrestats per atemptat a l'autoritat.



El desallotjament ha tingut lloc aquesta matinada, cap a la 1, després de 20 dies d'acampada. Un fort dispositiu policial format per una vintena de furgonetes del cos de seguretat local ha irromput a la zona i ha començat a retirar tots els elements que ocupaven l'espai públic, ordenant als acampats que marxessin. La Guàrdia Urbana ha protagonitzat alguna càrrega contra els concentrats en els punts on es resistien més, però finalment s'ha fet marxar tothom. El desallotjament arriba quatre dies després que els Mossos d'Esquadra identifiquessin les 117 persones que hi havia en aquell moment, i que en detinguessin una per una ordre judicial pendent.





Agents d'unitat especial (UREP) de @barcelona_GUB realitzant càrregues? En la passada legislatura se'ls va treure les funcions d'intervenció en ordre públic.



A més hi ha agents que no van correctament identificats. pic.twitter.com/0HJQXrs6wP — IRIDIA (@centre_IRIDIA) November 20, 2019



20 dies de protesta

La vintena de furgonetes de la Guàrdia Urbana han tallat la Gran Via a l'altura del carrer Aribau i els agents han començat a desmuntar el campament, retirant el material que els barrava el pas fins a les tendes i posteriorment aquestes instal·lacions. Alguns dels acampats han recriminat als agents que no els deixessin agafar les seves pertinences.Hi ha hagut també algunes escenes de tensió acompanyades de càrregues dels antiavalots de la Guàrdia Urbana quan alguns dels concentrats a la plaça Universitat han mostrat resistència a complir les ordres de marxar que els donaven els agents. En aquest escenari hi ha hagut alguna identificació. En un quart d'hora, però, la plaça ha estat desallotjada i els serveis de neteja han començat a recollir tot el que quedava a la zona.Cal recordar que la protesta que inicialment va començar com un rebuig a les condemnes als líders independentistes va anar ampliant els objectius en els primers dies de l'assentament i va agafar també un caire de reivindicació social. Durant aquelles primeres jornades la ciutadania va acollir amb bons ulls la iniciativa i els acampats van rebre nombroses col·laboracions en forma de menjar, de mobiliari o fins i tot de diners.Posteriorment hi ha hagut episodis que han enfosquit la protesta com l'aparició de tanques i d'un lavabo portàtil que havien estat sostretes d'una obra pròxima i, sobretot, la denúncia d'una de les participants a la protesta d'una presumpta agressió sexual en una de les tendes.