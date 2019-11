Uns 80 joves catalans són atesos cada cap de setmana a urgències per intoxicacions alcohòliques

Les urgències d'hospitals o CUAPs atenen de mitjana cada cap de setmana a Catalunya 79 joves menors de 30 anys per intoxicacions alcohòliques. Aquesta és una de les dades que els responsables de Salut han donat a conèixer aquest dijous en el marc de la setmana de sensibilització sobre els riscos de l'alcohol, que vol implicar tota la societat davant el que és un "problema important de salut pública". El 7,7% de les persones d'entre 15 i 64 anys reconeix haver-se emborratxat alguna vegada en l'últim mes i entre els adolescents -de 14 a 18 anys- aquesta xifra arriba al 21,1%. La campanya posa el focus aquest any en els organitzadors de festes i festivals i els espais d'oci nocturn per demanar-los que garanteixin més espais segurs i saludables. Entre les propostes, potenciar el consum d'aigua i promoure les barres sense alcohol.

Un de cada quatre joves catalans de 14 a 18 anys (27,4%) ha begut de forma compulsiva en l'últim mes i ha fet el que s'anomena un episodi de 'binge drinking', ingesta elevada de begudes alcohòliques -cinc en el cas dels homes i quatre en el de les dones- en menys de dues hores. El percentatge és pràcticament idèntic entre nois (27,5%) i noies (27,3%), segons les últimes dades disponibles, corresponents al 2016. Fa deu anys, el 2006, quasi la meitat dels adolescents (47,1%) havia fet aquest consum intensiu d'alcohol.

Pel que fa a la població de 15 a 64 anys, un 11,5% ha fet una ingesta compulsiva d'alcohol, o 'binge drinking', en l'últim mes. En el cas dels homes és del 15,5% i en el de les dones, el 7,5%.