La CUP «no entendria» que ERC i JxCat contribuïssin a la «governabilitat» a l'Estat

La diputada de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, ha dit que "no entendrien" que la resta de forces independentistes "contribuïssin a generar governabilitat a l'Estat" sense concreció del govern espanyols sobre l'autodeterminació i l'amnistia.

En declaracions aquest dijous a la cambra baixa després d'acreditar-se com a diputada, juntament amb Albert Botran, Vehí ha reiterat que la CUP votarà 'no' a la investidura de Pedro Sánchez. La diputada de la CUP ha considerat "positiu" que ERC "posi uns mínims" per a la investidura i no doni un "xec en blanc" a diferència del 28-A però ha remarcat que el "mínim" a la mesa de negociació que planteja ERC haurien de ser l'autodeterminació i l'amnistia, en "termes concrets i no eteris". De fet, Vehí ha dit que són "escèptics" respecte a aquesta proposta de diàleg dels republicans i s'ha mostrat "preocupada" pels termes del preacord entre PSOE i Unides Podem.

Vehí ha afirmat que arriben al Congrés per "condicionar" la resta de forces independentistes i "escorar-les a l'esquerra" així com a "contribuir a portar el conflicte" de Catalunya a la cambra baixa. La diputada de la CUP s'ha mostrat disposada a treballar per la "unitat" de les forces independentistes per parlar d'autodeterminació.

La diputada ha explicat que encara han d'acabar de concretar com funcionaran al Congrés, al qual la formació anticapitalista aterra per primer cop, però ha reiterat que no venen a "fer activitat política normalitzada".