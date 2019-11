Jordi Cruz: «Era el projecte que em feia més il·lusió que guanyés la nova estrella»

"Era el projecte que em feia més il·lusió que guanyés la nova estrella, fa anys que la buscàvem", ha explicat Jordi Cruz als mitjans després de pujar a l'escenari del Teatre Lope de Vega de Sevilla per recollir les dues estrelles Michelin del seu restaurant Angle de Barcelona.

Cruz ha assenyalat que l'Angle és un restaurant que fa anys que funciona "però potser no ha lluït molt perquè l'ombra de l'Àbac era molt gran". Precisament, l'Àbac ha revalidat el títol que el manté al club dels privilegiats amb tres estrelles Michelin, al costat de Celler de Can Roca i el Lasarte. De la seva banda, el restaurant de Salou Deliranto, del xef Pep Moreno, ha guanyat el seu primer guardó Michelin amb una aposta creativa a partir d'un menú degustació que és un guió d'un conte.

El cap de cuina de l'Angle, Alberto Durá, el restaurant de Jordi Cruz que ha passatde l'estrella a les dues, ha rebut amb molta emoció el premi Michelin. "Portem molts anys amb aquest restaurant i hi ha molta feina, a vegades amb moments bons, i d'altres en què hem hagut de treballar molt dur", ha explicat. Per Durá, el fet que Michelin els reconegui la feina és "un cop a l'espatlla molt gran per a un equip que cada dia s'esforça per seguir amb passió la feina que fa".

Alberto Durá és molt jove, només té 28 anys, però ja s'ha convertit en el deixeble de Jordi Cruz, molt precoç també en el món dels reconeixements. "Al capdavall, el Jordi ja té quatre establiments i no es pot partir. Ens entenem molt bé i des del 2010 que treballem junts. I ell prefereix treballar amb persones amb qui s'entén. Fem un bon tàndem", ha destacat.

El moment en què s'ha donat a conèixer la doble estrella ha estat molt especial perquè un cop Jordi Cruz ha pujat a l'escenari no ha volgut vestir la camisa de xef. Cruz ha cridat Alberto Durá per pujar a la tarima i ha fet que es vestís amb la camisa blanca que distingeix els millors cuiners. Després els dos s'han fet la fotografia oficial. "És un projecte que surt del cor i em feia molta il·lusió que guanyés", ha assenyalat Jordi Cruz.

El xef manresà ha explicat que s'ha sorprès per la doble estrella de l'Angle, "perquè em pensava que aquesta nit hi hauria la primera pel Tempo de Girona". No ha estat així, però ha promès que treballaran perquè l'any vinent la puguin guanyar.

Cruz ha pujat una segona vegada a l'escenari per recollir les tres estrelles del seu projecte insígnia, l'Àbac. El xef ha explicat que és molt més difícil mantenir les estrelles que guanyar-les. "És bo que l'Àbac hagi guanyat les estrelles molt a poc a poc, per una feina diària". Cruz ha explicat que sempre intenta fer passos "endavant" amb el projecte de l'Àbac i mentre hi hagi aquesta exigència, "es mantindrà el nivell". "El dia que ens relaxem tindrem por de perdre-les, però jo avui no he vingut amb por de perdre la tercera, precisament perquè estic fent aquesta feina d'anar endavant", ha explicat.