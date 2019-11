El jutge es reafirma en la seva decisió d'enviar a la presó per terrorisme 4 CDR

El jutge ha tornat a decretar presó preventiva per als quatre presumptes membres d'una facció radicalitzada dels Comitès de Defensa de la República (CDR), després que l'Audiència Nacional ordenés repetir les vistes perquè no se'ls va proporcionar informació essencial per a la seva defensa.

«A través de la informació obtinguda per la investigació, es pot constatar l'existència d'una organització delictiva amb fins terroristes», diu Manuel García Castellón en una de les interlocutòries, en què es reafirma en la seva decisió inicial de dictar presó per als quatre investigats per delictes de pertinença a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per causar estralls. Ho ha fet després de celebrar les corresponents vistes breus de presó per a Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón, Xavier Buigas i Alexis Codina, als quals investiga junt amb altres persones per pertànyer presumptament als anomenats Equips de Resposta Tàctica, una facció «radical» i «clandestina» dels CDR, i planejar suposadament actes de sabotatge amb explosius com a resposta a la sentència del procés.

El jutge reitera que existia «un pla de conspiració contra les institucions de l'Estat, que consistiria en l'assalt i la posterior ocupació d'una manera il·legal del Parlament de Catalunya» el dia D, «encomanat» per un grup «secret» anomenat CNI català. Segons va declarar un d'ells, el president de la Generalitat, Quim Torra, hi «estava d'acord».

El jutge també fa referència a la planificació d'un dels investigats d'«una reunió secreta in itiniere» amb la germana de l'expresident Carles Puigdemont «amb la intenció de lliurar documentació sensible i establir comunicacions segures» entre el líder independentista fugit de la justícia i Torra. Segons el jutge, les investigacions «aporten indicis racionals clars» que les accions dutes a terme pels investigats pretenen, dins de «l'estratègia global del moviment independentista radical més combatiu», aconseguir la «república catalana», també per vies violentes. Recorda la fabricació del compost termita i altres «substàncies explosives i incendiàries» a laboratoris casolans, la inspecció d'infraestructures ferroviàries o torres d'alta tensió i de les seves tasques en matèria de telecomunicacions.

El magistrat, que dona compte en les seves actuacions dels indicis de delicte que pesen sobre cada investigat, insisteix que existeixen els requisits per decretar la presó: el risc de fugida donades les penes a les quals es podrien enfrontar, i la possibilitat de destrucció de proves i de reiteració delictiva.



Periodistes imputats

El titular del jutjat d'instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha imputat almenys una dotzena de periodistes per publicar informacions dels sumaris que es van filtrar sobre la detenció dels CDR, han informat fonts jurídiques. Els periodistes ja han rebut les notificacions de la seva citació com a investigats.

La Fiscalia de l'Audiència Nacional va demanar remetre als jutjats madrilenys de plaça de Castella la sol·licitud de les defenses de set membres dels CDR, a la presó per terrorisme, que s'investigués la «filtració massiva» a alguns mitjans de comunicació sobre la causa contra ells tot i que estava sota secret de sumari. Segons la Fiscalia, aquests fets haurien de ser considerats com una denúncia per revelació de secrets, de manera que es tractaria d'un delicte del qual no és competent l'Audiència Nacional i hauria de ser investigat per un jutjat d'instrucció de plaça de Castella.