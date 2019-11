Puigdemont i Comín insisteixen a l'Eurocambra que els hauria de reconèixer «provisionalment»

Els eurodiputats electes Carles Puigdemont i Toni Comín han insistit per carta a l'Eurocambra que els hauria de reconèixer "provisionalment" mentre els tribunals de la Unió Europea no resolguin la disputa sobre els escons independentistes. En la missiva dirigida al president del Parlament Europeu, la mesa de la cambra i el Comitè d'Afers Jurídics, la defensa de Puigdemont i Comín també envia les conclusions de l'Advocat General sobre el cas d'Oriol Junqueras perquè les considera "de gran rellevància" també per a la seva disputa que és "anàloga" a la del líder d'ERC.

L'Advocat General del Tribunal de Justícia de la UE va defensar la setmana passada que la condició d'eurodiputat s'adquireix amb la proclamació dels resultats electorals i que els estats no poden obstaculitzar aquest mandat amb tràmits posteriors als comicis, com el jurament de la Constitució.

Puigdemont, Comín i Junqueras no van ser inclosos al llistat d'eurodiputats definitiu que Espanya va enviar a l'Eurocambra, però sí a la llista anterior de proclamació de resultats publicada al BOE.

Per això, la defensa dels eurodiputats electes de 'Junts' afegeix aquest document no vinculant de l'Advocat General a la seva reclamació davant del Parlament Europeu i demana que actuï abans que els tribunals de la UE resolguin el cas.

"Urgim al Parlament Europeu una acció (...) per defensar la seva integritat com a assemblea legislativa democràtica", reclamen els seus advocats.