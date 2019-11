El restaurant Angle del manresà Jordi Cruz guanya una segona estrella Michelin

El restaurant barceloní Angle, del popular xef manresà Jordi Cruz, ha guanyat una segona estrella Michelin. Així es va donar a conèixer a la gala de les estrelles Michelin, que es va celebrar anit a Sevilla.

Amb tot, tres establiments catalans han aconseguit una distinció: el restaurant Aürt de Barcelona, del cuiner Artur Martínez; Cinc Sentits, també de Barcelona, del xef Jordi Artal, que recupera l'estrella que va perdre en l'edició passada per tancament i trasllat, i Deliranto de Salou, del xef Josep Moreno. Han perdut l'estrella que tenien La Barra, de Carles Abellán de Barcelona; Els Brancs, de Roses, i Terra de s'Agaró. També l'ha perdut el restaurant Gaig, de Barcelona, per tancament i trasllat

La guia Michelin ha destacat del restaurant Angle que el xef Alberto Durá «aposta, en la línia amb les consignes marcades pel mediàtic xef Jordi Cruz, pel que ells defineixen com alta cuina de consum quotidià». Com s'indica al web del restaurant, ubicat al carrer Aragó entre Aribau i Enric Granados, Angle es defineix com un establiment que «barreja tradició amb modernitat. Una cuina pensada per agradar i fer gaudir plenament tots els nostres comensals d'una experiència gastronòmica completa».

Jordi Cruz suma així una estrella més a un dels seus restaurants, després que l'ABaC mantingui les seves tres estrelles.

Ha aconseguit la seva primera estrella el restaurant Aürt de Barcelona, del cuiner Artur Martínez, un establiment que va néixer el febrer d'aquest any. 17 anys enrere, Artur Martínez, amb el seu germà i els seus pares, van transformar un antic bar de Terrassa que regentaven en un petit restaurant gastronòmic al qual van anomenar Capritx. L'any 2010 guanyarien una estrella Michelin amb la seva cuina i l'any 2017 van decidir tancar les portes.

També ha aconseguit la seva primera estrella Deliranto, de Salou, del xef Josep Moreno. Com s'explica al seu web, ofereixen una «cuina que busca el producte més sorprenent, sabors no provats fins llavors que omplen el paladar de noves experiències».

En l'edició passada, el restaurant Cinc Sentits de Barcelona va perdre l'estrella que tenia per tancament i trasllat, quan va passar del carrer Aribau al carrer Entensa. Un any després, l'establiment del xef Jordi Artal ha recuperat aquest reconeixement.

Quant als Bib Gourmand, Michelin atorga la distinció al restaurant Cruix de Barcelona; al Saó, també de Barcelona; al Pocavergonya, de Girona, i al Quatre Vents 3.0, d'Hostalric.



Tres estrelles



En aquesta edició, una de les notícies ha estat l'entrada del restaurant Cenador de Amós, de Villaverde de Pontones (Cantabria), al grup dels premiats amb tres estrelles Michelin. A Catalunya, mantenen aquesta màxima distinció El Celler de Can Roca, Lasarte i l'ABaC.

En total, hi ha 11 restaurants amb tres estrelles Michelin, un dels quals és nou; 36 restaurants amb dues, dels quals n'hi ha sis de nous; 194 restaurants amb una, 23 dels quals són nous, i 302 restaurants Bib Gourmand, amb 56 nous.