Abidal diu a la jutgessa que no va pagar perquè el seu cosí li donés el fetge

El secretari tècnic del FC Barcelona, Éric Abidal, ha assegurat aquest divendres davant la jutgessa que ell no va pagar al seu cosí perquè aquest li donés part del seu fetge l'any 2012, i que realment Gerard Armand és parent seu. Abidal ha declarat com a investigat al jutjat d'instrucció número 27 de Barcelona, que investiga el transplantament suposadament irregular. També ha declarat com a investigat l'expresident del club, Sandro Rosell, que ha assegurat que el que li va dir per telèfon un exempleat era totalment inventat.

En sortir de la seva declaració, Abidal no ha volgut parlar amb els mitjans, però el seu advocat, Carles Monguilod, ha explicat que ha reiterat que el donant de fetge efectivament és el seu cosí i que ni ell ni ningú va pagar-li res per la donació de l'òrgan. Abidal ha respost totes les preguntes de les parts i ha refermat que tot el procediment pel transplantament es va fer seguint la legalitat. El lletrat del secretari tècnic del Barça ha explicat que Abidal es troba bé i "tranquil".

Sobre les declaracions del cosí al digital 'El Confidencial', on diu potser algú va lucrar-se amb la seva donació, Monguilod ha assegurat que Gerard Armand no va explicar res al jutjat que semblés estrany, i la seva declaració difereix força del que ha dit a la premsa. Cap part ha preguntat a Abidal sobre aquestes declaracions, on Armand deixa clar que són cosins, que ell no ha cobrat res d'Abidal i que segueix tenint la mateixa feina i el mateix cotxe, i a més està en un llistat de morosos. Sí que admet que Abidal va pagar un viatge a tota la família, però assegura que des de fa mesos no parla amb el seu cosí, amb qui està dolgut per la reacció a la polèmica.

Monguilod també ha explicat que l'extreballador del club que va dir per telèfon a Sandro Rosell que havien pagat pel fetge d'Abidal, Juanjo Castillo, ha assegurat al jutjat que ell habitualment feia bromes i exagerava, i en aquell cas va "inventar-se" el possible transplantament il·legal en una conversa "frívola" i "distesa". De fet, ha dit al jutge que ell no sabia res del transplantament.

Abidal ha aportat al jutjat els milers de documents sobre el procés de transplantament i el jutjat està a l'espera que el forense faci el seu informe sobre l'exploració que el cosí d'Abidal es va fer fa unes setmanes a l'Hospital Vall d'Hebron per confirmar si tots dos implicats són cosins i si al donant realment li van treure un tros de fetge.

Per la seva banda, l'advocat de Rosell, Pau Molins, ha explicat que el seu client ha dit a la magistrada que no recordava la conversa, del 2017, però que era privada i que l'única persona que va parlar d'una suposada compra d'un fetge era l'altre interlocutor, Juanjo Castillo, a qui s'estima "molt", però "és una mica bruto" i "fabulador". Sandro "va callar i no va fer-li cas". Molins ha estat molt contundent i creu que el cas no hauria d'haver arribat fins aquí, ja que inicialment ja es va arxivar, i la fiscalia va demanar reobrir-lo quan la informació va sortir als mitjans i Rosell ja estava empresonat preventivament per un cas de frau fiscal.