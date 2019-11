Aquests són els equips d'ERC i el PSOE que negociaran la investidura de Sánchez

Dirigents del PSOE i ERC s'han tornat a reunir aquest dijous per explorar el suport a la investidura de Pedro Sánchez, segons ha avançat ND. La trobada ha servit per a acordar els equips negociadors de cada formació que treballaran les properes setmanes.

L'equip negociador dels republicans compta amb el líder al Congrés Gabriel Rufián, la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, i diputat dels republicans al Parlament Josep Maria Jové. Segons fonts republicanes, per part dels socialistes hi hauria la portaveu al Congrés Ariadna Lastra, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, i un ministre que podria ser o José Luís Ábalos o la vicepresidenta en funcions Carmen Calvo.