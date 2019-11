L'Audiència Nacional investiga una connexió russa del Tsunami

L'Audiència Nacional no vol deixar caps per lligar a l'hora d'investigar la violència que es va viure als carrers catalans amb l'excusa de la sentència del procés i, en general, en relació amb el procés independentista. Per això el jutge Manuel García-Castellón té obertes diverses línies de recerca sota secret. L'última que s'ha conegut se centra en els moviments d'una unitat d'elit de l'espionatge rus a Catalunya.

A diferència d'altres connexions russes investigades, com la col·laboració de hackers russos en les activitats de Tsunami Democràtic, les fonts jurídiques consultades desvinculen l'independentisme de l'activitat de la unitat. Expliquen que de les investigacions es desprèn que la seva contribució al procés ha estat més pel fet que Catalunya era la millor basa que van trobar per desestabilitzar Espanya, que per ser reclamats pels independentistes. La seva activitat en el procés s'assimila així a la desenvolupada en altres països, com amb les Armilles Grogues a França.

La recerca oberta al mateix jutjat que dimarts va tornar a enviar a presó els CDR per integració en organització terrorista, conspiració per cometre estralls i tinença d'explosius, se centra en la unitat 29155, del Departament Central d'Intel·ligència de Rússia (GRU), als agents de la qual el New York Times vincula en un reportatge amb greus casos d'enverinament al Regne Unit com el que el 2018 va posar fi a la vida de l'exespia rus Serguei Skripal i la seva filla.

El mitjà de recerca Bellingcat va explicar també que un agent rus anomenat Denis Sergeev va visitar Barcelona entre el 29 de setembre i el 9 d'octubre del 2017, sota la identitat falsa de Segéi Fedotov. Europa Press apunta al fet que s'investiga si aquest presumpte expert en sabotatges es va reunir amb algun dels membres dels Equips de Resposta Tàctica (ERT) presos per ajudar-los a preparar accions terroristes.

Les connexions russes són investigades per la Policia Nacional, incloses les relatives a la participació de hackers russos per col·laborar amb Tsunami Democràtic sobretot a l'hora de convocar protestes. Els seus serveis, també desenvolupats en altres països, com en les eleccions a la presidència dels Estats Units, sí que haurien estat buscats per l'independentisme. En aquesta peça s'ha constatat la rapidesa amb què Tsunami procedia a la substitució, fins i tot des de Malàisia de desenes de pàgines web clausurades pel jutge el 17 d'octubre.



Pancarta al Camp Nou?

D'altra banda, Tsunami Democràtic va reclamar ahir al FC Barcelona que permeti l'exhibició d'una pancarta amb el lema «Spain, sit and talk» (Espanya, seu i parla) al Camp Nou durant el clàssic amb el Reial Madrid. En un comunicat, Tsunami demana tant a Barcelona com a Madrid que «s'impliquin» per fer «evident» durant el clàssic el moment «d'anormalitat política».