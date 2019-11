L'Agrupació de Defensa Forestal de Matadepera i la Federació d'ADF del Penedès guanyen els Premis de Prevenció d'Incendis Forestals

Els Premis de Prevenció d'Incendis Forestals 2019 de la Diputació de Barcelona han guardonat a l'Agrupació de Defensa Forestal de Matadepera pel projecte Ampliació de les zones d'actuació del Pla de prevenció d'incendis forestals del municipi, i la Federació d'ADF del Penedès Garraf pel projecte "El bosc i l'Hort de les escoles". Els premis s'han lliurat aquest dissabte al Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca en un acte que ha estat presidit per la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, acompanyada de l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Lloca.



En aquesta edició, el Premi Honorífic, destinat a reconèixer la trajectòria d'una persona vinculada a les ADF al llarg de la seva vida ha estat per a Jaume Gallofre i Gabarró de l'ADF Terrassa, impulsor de l'Agrupació de Voluntaris de Terrassa després de l'incendi al Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac de 1986 i des de llavors ha participat en totes les campanyes d'estiu i en la elaboració de cartografia de la comarca del Vallès.

En l'acte de lliurament, la presidenta Núria Marín ha felicitat a les ADF premiades, recordant el treball que aquestes entitats voluntàries realitzen en la prevenció d'incendis forestals, nascudes després dels grans incendis del juliol de 1994 a les comarques de la Catalunya Central. «Des d'aleshores –ha recordat Núria Marín– hem fet un gran salt endavant en la prevenció dels incendis forestals i hem reduït significativament tant el ris d'incendis com la superfície cremada. En aquest sentit, podem, podeu, estar ben satisfets per la part que us toca d'aquest èxit».

Marín també ha ressaltat que «el territori de Barcelona és emblemàtic del futur que es dibuixa davant el canvi climàtic: tenim una regió metropolitana densament urbanitzada, molt poblada i amb un fort lideratge econòmic, al costat d'un extens territori forestal de gran valor paisatgístic i que actua com a pulmó natural. Créixer de manera sostenible, sense causar danys ecològic irreparable, és la filosofia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible assenyalats per Nacions Unides per a 2030 i que són la divisa del nou mandat de la Diputació de Barcelona»

Un total d'onze projectes optaven a aquesta 23 edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals que la Diputació de Barcelona convoca anualment amb l'objectiu de guardonar la tasca que realitzen les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), les Federacions d'ADF i les persones que en formen part.

Els premis lliurats són el Jordi Peix per al millor projecte d'informació i sensibilització i el Rossend Montané per al millor projecte de planificació de la gestió per a la prevenció d'incendis forestals, tots ells projectes presentats per ADFs o Federacions d'ADF de la demarcació de Barcelona. Cada premi està dotat amb 11.000 euros.

En aquesta edició, els projectes d'informació i sensibilització presentats al premi Jordi Peix han estat: Informació, sensibilització i vigilància al Festival musical Paral·lel a Guardiola de Berguedà, presentat per ADF Alt Berguedà, restauració i aduació de l'antiga cisterna d'extinció d'incendis de Sant Fruitós de Bages per a usos divulgatius i didàctics presentat per l'ADF Pla de Bages; Coneixement de l'entorn i les activitats de l'ADF de Teià; Prevenim i cuidem el bosc. Projecte de sensibilització i prevenció presentat per la FADF Berguedà; i El bosc, l'hort de les escoles presentat per la FADF Penedès Garraf.

Pel que fa al premi Rossend Montané per a projecte de planificació de la gestió per a la prevenció d'incendis forestals, les candidatures presentades han estat: Projecte de manteniment de rieres i franges d'autoprotecció a Cabrera de Mar i Cabrils 1996-2019, presentat per l'ADF Burriac; Pla d'acció contra els grans incendis forestals, presentat per l'ADF Font-rubí; Ampliació de zones d'actuació del Pla de prevenció de grans incendis, presentat per l'ADF Matadepera; Ajuda a prevenir i minimitzar un gran incendi forestal , presentat per l'ADF Quercus dels municipis d'Oló, Avinyó, l'Estany i Sant Feliu Sasserra; Aplicació per a telèfons mòbils (App) per a la gestió de recursos materials i voluntaris, presentat per l'ADF Sant Sadurní d'Anoia; i Videoinstal·lació per a la prevenció d'incendis forestals, presentat per l'ADF Viver i Serrateix.