Aragonès insta el PSOE a garantir una mesa de diàleg polític entre institucions

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha instat al PSOE a garantir una mesa de negociació política entre institucions per aconseguir el vot favorable dels republicans a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol. Aragonès va dir, ahir, que cal buscar una sortida política, «que no serà fàcil» ni ràpida, però tampoc es pot fer un diàleg per «perdre temps», i va recordar que els vots d'ERC són «necessaris» per al PSOE. En tot cas, Pere Aragonès no va voler concretar més detalls de la negociació, que va advertir que no es farà a través dels mitjans de comunicació.

En una visita al centre logístic del Banc dels Aliments a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), Aragonès va dir que defensaran els interessos dels seus electors, però sobretot que la mesa de negociació serveixi per trobar una sortida política al conflicte català, «no per fer una altra cosa, no per perdre temps, guanyar mesos, temps o entretenir el personal».

La mesa s'ha de fer entre representants institucionals, perquè «el debat entre partits ja hi és», perquè es pugui representar el conjunt de la ciutadania catalana i espanyola i són els que tenen capacitat d'arribar a acords que vinculin les institucions i tinguin impacte polític.

La proposta d'ERC «sempre serà l'exercici del dret a l'autodeterminació», però admet que «no serà fàcil ni de la nit al dia». «Ara tenim l'oportunitat de forçar els grans partits de l'Estat perquè s'asseguin amb les institucions de Catalunya, si no és possible ERC es mantindrà en el no a la investidura», va assegurar.

A més, aquesta mesa ha de tenir «garanties, igualtat entre les dues parts i llibertat perquè cada part exposi la seva protesta». Si altres forces negocien amb el PSOE, «benvingudes seran», va afegir.



Iceta a favor del diàleg

Per la seva banda, el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, va mostrar ahir el seu convenciment que el govern que proposen el PSOE i Unides Podem és el que està capacitat per oferir diàleg a Catalunya. Durant un acte a Moià de Montcal (Girona), Iceta va insistir que Espanya necessita «un Govern capaç de dialogar».

Iceta fins i tot va assegurar que reconeixeria aquesta virtut, si la demostrés, a un hipotètic govern conservador, però va subratllar que qui pot oferir-la, «i és creïble», és el govern que proposen PSOE i Podem. També ha destacat que, en tot cas, no ha trobat «ningú» que digui que el conflicte a Catalunya es pot resoldre sense diàleg.



Jové en l'equip negociador

La presència de Josep Maria Jové en l'equip negociador d'ERC amb el PSOE ha provocat les queixes de Ciutadans. Jové és criticat perquè és un dels investigats al TSJC per impulsar l'1-O. Tanmateix, per al coordinador d'ERC, Pere Aragonès, té una «gran capacitat negociadora». Jové va estar en tots els acords per formar Govern a Catalunya, té experiència en negociar governs de coalició, i per això Aragonès ha mostrat la màxima confiança en ell.

Per contra, el diputat de Ciutadans al Parlament Nacho Martín Blanco ha titllat de «surrealista i indignant» que el PSOE deixi que el futur d'Espanya «recaigui sobre gent que ha donat un cop a la democràcia».

El diputat taronja va qüestionar que «una de les peces claus» de la mesa de negociació que demana ERC per acordar l'abstenció en la investidura de Pedro Sánchez sigui Josep Maria Jové. «No es pot posar de cap de les maneres el futur d'Espanya en mans de Podem o ERC», va dir el diputat taronja. Martín Blanco va assenyalar que el seu partit «segueix estenent la mà» a aquelles formacions constitucionalistes que vulguin arribar a un acord per a la governabilitat.

Martín Blanco va qüestionar a Pedro Sánchez que vulgui posar «en mans populistes i separatistes» la governabilitat de l'Estat espanyol. El diputat troba «lamentable» que el candidat a la presidència s'aliï «contra aquells que volen liquidar Espanya».

És per això que va exigir a Pedro Sánchez que «reflexioni» sobre què és millor per a l'interès general d'Espanya.

Sobre una possible negociació amb Cs, va recordar que els taronges estan oberts al diàleg, «però no té sentit treure el diàleg de les institucions».