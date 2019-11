El 94,6% de la militància d'ERC rebutja donar suport a Sánchez si no hi ha una mesa de negociació

La militància d'ERC ha dit per àmplia majoria, amb un 94,6% dels vots, que no vol que el partit doni suport a la investidura de Pedro Sánchez si no hi ha un acord per establir una taula de negociació entre el govern català i l'espanyol. Així ho ha anunciat la secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, en una roda de premsa en la qual ha presentat els resultats de la consulta interna feta als afiliats. En total hi han participat 5.953 persones, un 70% del cens.

Davant d'aquest resultat, Vilalta ha assegurat que ara toca als socialistes "moure fitxa" si "volen alguna cosa d'ERC". "La nostra posició és clara, ara Sánchez i el PSOE s'han de moure", ha sentenciat Vilalta, que ha afegit que els socialistes han d'escollir si volen "una taula per una solució democràtica o una investidura fallida".